خاص جول | لماذا يرفض سافيولا المقارنة بين ميسي ومارادونا؟

اللاعب تحدث كذلك عن الأفضل بين ريال مدريد وبرشلونة

حاوره | سوليمان تيتك

رفض خافيير سافيولا المقارنة بين ليونيل ميسي ودييجو مارادونا، مؤكدًا أنه يُفضل الفخر بكون أفضل لاعبين في التاريخ من الأرجنتين بدلًا من محاولة المقارنة بينهما.

ولعب سافيولا بجوار ميسي في برشلونة ومنتخب الأرجنتين، ويرى أن النظر لتجربة صاحب القميص رقم 10 مع منتخب التانجو من زاوية النتائج فقط تُظهره فاشلًا، فيما أن الأداء لم يكن كذلك.

مضيفًا لجول "ميسي لعب مباريات عظيمة للأرجنتين، لقد لعب نهائي كوبا أمريكا 3 مرات وكان وصيف كأس العالم، رغم ذلك لم ينجح أبدًا ولسوء الحظ في الفوز. مع هذا، مازال ميسي الأفضل في العالم وربما في التاريخ. نحن نتطلع دومًا للفوز بالبطولات مع الأرجنتين، لكن اللعب للمنتخب مختلف، لأن الأرجنتين ليس برشلونة، هناك يتدرب طوال العالم واللاعبون يبقون معًا لسنوات، وكل طرق اللعب مختلفة. أعتقد أن هذا هو الفارق الكبير".

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وعن المقارنة بين مارادونا وميسي، قال سافيولا "سؤال صعب جدًا لأننا نتحدث عن زمنين مختلفين. مارادونا كان رمزًا بالنسبة لنا، لقد منحنا كأس العالم. هما لاعبان مختلفان يتبعان لفترتين زمنيتين مختلفتين. كأرجنتيني، لا أستطيع سوى أن أشعر بالفخر لأننا نمتلك اللاعبين الأفضل في العالم خلال 30 عامًا، الفخر بامتلاك اللاعبين أهم من المقارنة بينهما".

اللاعب الملقب الأرنب أكد على بذله قصارى جهده مع البارسا لكن قرار رحيله كان من المدرب فرانك ريكارد الذي فضل الاعتماد على أسماء أخرى، مضيفًا حول الفارق بين برشلونة وريال مدريد الذي لعب له فيما بعد "هما ناديان كبيران جدًا، يمتلكان تاريخًا عريقًا والعديد من اللاعبين أصحاب الجودة. لا أستطيع قول أيهما أفضل، فقد عشت تجربة رائعة هنا وهنا ولعبت بجانب أفضل اللاعبين في العالم. المقارنة بينهما ليست منطقية، لقد عاملاني جيدًا واحترامني كثيرًا. هما دون شك اثنين من أفضل الأندية في العالم".