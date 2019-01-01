ميسي أمام ليفانتي .. ماكينة أهداف لا تعرف الخسارة

تعرف على السجل العظيم لميسي أمام ليفانتي

يستضيف نادي ليفانتي نظيره برشلونة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني في فرصة للأرجنتيني ليونيل ميسي لزيادة حصته من الأهداف.

ميسي سجل هدفين أمام ريال بلد الوليد ليصل إلى الهدف الرابع له في الدوري الإسباني خلال 5 مباريات لعبها.

ويمتلك البرغوث سجلًا مرعبًا أمام الخفافيش إذ واجه ليفانتي 19 مرة منها 17 في الدوري الإسباني و2 في كأس الملك ولم يعرف طعم الخسارة محققًا الانتصار في 17 لقاء والتعادل مرتين.

وسجل الأفضل في العالم 21 هدفًا وصنع 17 أخرى في جميع المواجهات أي أنه ساهم في 38 هدفًا. ومن هذه الأهداف أحرز مرة واحدة في الكأس وصنع 4 وكان آخر هذه الأهداف في كامب نو والذي حسم تتويج برشلونة بلقب الدوري الموسم الماضي.

وأحرز ميسي 11 هدفًا في آخر 11 موسم بالجولة 12 من الليجا كما صنع 3 أخرى، أي أنه منذ 2008-2009 ساهم في 14 هدفًا في المباريات التي لعبها بالجولة 12.

كما أحرز لويس سواريز في آخر 3 زيارات لملعب سويداد دي فالنسيا ولديه 5 أهداف في 6 مباريات لعبها ضد الخفافيش.

أما بالنسبة لإيرنستو فالفيردي فلم يتذوق الهزيمة أمام ليفانتي سوى مرتين كلاهما مع برشلونة على ملعب سويداد دي فالنسيا الأولى في الدوري موسم 2017-2018 والثانية في كأس الملك الموسم الماضي.