أسطورة الأرجنتين يعتقد أن ميسي سيكون جاهزًا بقوة في كأس العالم بقطر

يرى المهاجم الأسطوري السابق لمنتخب الأرجنتين، جابرييل باتيستوتا أن ليونيل ميسي ليس "المسيح المخلص" وأن الحمل الذي كان يضغط البرغوث من قبل قد اختلف الآن.

حيث كان قائد منتخب الأرجنتين يشعر بالضغط الشديد بسبب عدم تحقيق بطولة دولية لمنتخب بلاده، ودخوله في المقارنة مع دييجو مارادونا، وذلك قبل أن يحقق لقب كوبا أمريكا في النسخة الماضية وتتغير الصورة.

وتحدث باتيستوتا لصحيفة "La Nacion" عن المعاملة الظالمة التي تعرض لها ميسي في السابق، وحول تغيرها الآن بسبب ما يحققه ليونيل لمنتخب بلاده، وعن توقعاته لما سيقدمه البرغوث في بطولة كأس العالم المقبلة في قطر.

هل يحمل ميسي منتخب الأرجنتين؟

قال باتيستوتا: "لفترة طويلة أعطينا المسؤولية الكاملة لميسي، أولاً ندين أنفسنا لأننا اعتقدنا أن ميسي هو المسيح المخلص، نعم، هو لاعب رائع، لكنه ليس المسيح، ثم ندينه أيضًا، لقد تسببنا في الضرر لفترة طويلة".

وواصل: "الآن تغير ذلك لأنه يشعر بحرية أكبر مع هؤلاء الرجال، بالطبع إذا كانت لدي الكرة، فسأعطيها له، إذا كان لدي زميلان في الفريق، فسأعطيها لميسي إذا استطعت، حسنًا، هذا ما يفهمه هؤلاء الأطفال، وكلهم يلعبون بشكل جيد، إذا لم يتمكنوا من إعطائها لميسي، فسيعطونها في مكان آخر".

وتابع: "اذهب واسأل ميسي عما إذا كان يفضل اللعب في برشلونة بيب جوارديولا، حيث شارك كل شيء مع لاعبين رائعين، أو يلعب بمفرده ويسجل جميع الأهداف، لهذا السبب يجب أن يكون سعيداً في هذا المنتخب برؤية شخصية جميع اللاعبين".

هل لدى ميسي المزيد ليقدمه؟

فشل اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا في الوصول إلى القائمة المختصرة للكرة الذهبية لأول مرة منذ عام 2005، مع موسم هادئ في باريس سان جيرمان مما سمح للآخرين بالتنافس على الجائزة المرموقة.

لكن هذا الأمر لم يمنع باتيستوتا من الاعتقاد أن ليونيل لم ينته بعد، حيث أوضح: "سيفعل المزيد! إنه من المريخ!".

وأضاف: "أتفهم عقليته، لقد أظهر أنه يمكن أن يستمر، فلماذا يتوقف، نحن نلعب جميعًا لأن لدينا هدفًا، والهدف هنا هو أن نكون الأفضل في العالم إلى الأبد، وهذا يحركه، وأتخيل أنه سيلعب حتى يتم طرده".

وعن ظهور ميسي في المونديال اختتم: "ميسي سيلعب بشكل جيد في كأس العالم، وليس لأنه قد يكون الأخير، لأنه بالتأكيد أراد الفوز بالبطولات السابقة، لكن الآن لديه فريق جيد من حوله".