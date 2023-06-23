ميسي: لهذا السبب فضلت الانتقال إلى باريس، وانظروا إلى ما حدث مع مبابي ونيمار!

ميسي يكشف كواليس انتقاله إلى باريس سان جيرمان

عاش ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الجديد، موسمين صعبين مع باريس سان جيرمان، بعكس ما حدث في البداية، حيث استقبلته الجماهير بحفاوة كبيرة، لكنه رحل بعد عامين وسط صافرات استهجان الجماهير، حيث تأثرت علاقة الأرجنتيني معهم بسبب النتائج المخيبة للآمال التي مر بها النادي خاصة في دوري أبطال أوروبا.

ونشرت شبكة "بي إن سبورتس" جزءًا من مقابلة سيتم بثها لاحقًا، حيث تحدث ميسي عن فترته في باريس قائلًا: "أعتقد أن الترحيب بي في البداية كان جميلًا، تلقيت الكثير من الترحيب لكن بعد ذلك بدأ الناس في التعامل معي بشكل مختلف، تحديدًا جزءًا من جماهير باريس سان جيرمان، ولكن بقية الجماهير والغالبية كانوا يعاملونني كما في البداية".

وأضاف: "حدث تصدع في العلاقة بيني وبين الجمهور، لم تكن هذه نيتي وبالطبع لم أقصد أن أسبب هذا التصدع وقد حدث الأمر أيضًا مع نيمار ومبابي في السابق، أنا أتذكر جميع الذين احترموني كما احترمت الجميع منذ وصولي".

وبشأن تكيفه مع الفريق والمدينة، أضاف: "الحقيقة كان التكيف صعبًا جدًا، أكثر مما توقعت بغض النظر عن وجود أصدقاء في غرفة الملابس وعلاقتي بهم، كان التكيف صعبًا مع هذا التغيير الجديد وصلت متأخرًا، لم أحضر الفترة التحضيرية، وكان علي أن أتكيف أنا وأسرتي مع مدينة جديدة صعبة، لذلك كان أمرًا معقدًا".

وأكد ميسي قائلاً: "جئت إلى باريس لأنني أحببت النادي، ولأن لدي أصدقاء وأشخاص أعرفهم جيدًا في غرفة الملابس، وكذلك زملائي في منتخب الأرجنتين وبعض الذين لعبت معهم سابقًا اعتقدت أنني، بغض النظر عن النادي، سأكون قادرًا على التكيف بشكل أسهل مقارنة بالفرق الأخرى التي كان يمكن أن أذهب إليها، لذلك قررت الانضمام إلى باريس".