ميسي لن ينضم لبرشلونة .. كل الطرق تحرمه من العودة إلى كامب نو!

عودة ميسي إلى برشلونة لن تكون سهلة!

يواجه ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، العديد من العوائق في طريقه للعودة إلى برشلونة خلال الموسم المقبل.

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ ميسي قد لا يستمر مع باريس سان جيرمان عقب نهاية عقد في صيف 2023، مما دعا البعض لتوقع عودته إلى برشلونة.

وكانت صحيفة التايمز قد ذكرت أن ميسي حسم مستقبله وقرر الانضمام لفريق إنتر ميامي الذي يلعب بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقال رئيس برشلونة في تصريحات سابقة إنه لا يتحدث عن لاعبين متعاقدين مع أندية أخرى.

ولكن بحسب صحيفة "ماركا" فلابورتا لا يستطيع أن يقول الكثير عن ذلك لأنه لا يوجد رابط حقيقي لعودة ميسي، فعودة النجم الأرجنتيني إلى برشلونة مرهونة بتسوية الخلافات بين الثنائي.

وبجانب العلاقات المتوترة، فهناك المشكلة الاقتصادية، حيث لا يزال برشلونة مقيدًا فيما يتعلق الأمر بالتعاقدات.

الصحيفة أكدت أنّه من أجل عودة ميسي، يجب دفع 25 مليون يورو سنويًا وسيتعين على برشلونة تحقيق فائد ميزانية بقيمة 100 مليون يورو، وفي ظل هذه الظروف يستحيل عودة ميسي إلى كامب نو.

ورغم محاولات برشلونة أن يجعل الاتحاد الإسباني يخفف من معايير اللعب المالي النظيف لكنه يحتاج إلى وقت.

ميسي لديه عرض لتجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الذي يحاول أن يحسم هذا الملف سريعًا لتحديد تشكيلته للموسم المقبل.

وفي الوقت الحالي الخيار الأكثر ترجيحًا بالنسبة لميسي هو تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.