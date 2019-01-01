ميسي: لم أقدم مستوى جيد في كوبا أمريكا ومواجهة البرازيل صعبة

تعرف على تصريحات ليونيل ميسي بعد تأهل الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد ليونيل ميسي، هداف الأرجنتين التاريخي، أنّه لم يقدم الأفضل في النسخة الحالية في كوبا أمريكا مشيرًا إلى صعوبة مواجهة البرازيل.

الأرجنتين انتصرت بثنائية نظيفة وعبرت لنصف النهائي للمرة الخامسة منذ المسمى الجديد للبطولة.

وقال ميسي في تصريحات عقب المباراة: "لم أقدم أفضل ما لديّ حتى الآن في كوبا أمريكا، ولكن بعض المباريات لم تكن متوقعة والأرضية سيئة لا تسمح بالمراوغة أو اللعب بالطريقة المعتادة".

وتابع: "الأهم بالنسبة لي الفوز بالمباراة واستمرار هذا النهج لأي تحقيق البطولة".

وحول لقاء البرازيل في نصف النهائي، علّق البرغوث: "لدينا الكثير من الاحترام لهم، نحن نعلم قيمة المواجهة وصعوبة المنافس ولكننا سنبذل قصارى جهدنا".

واختتم: "من الصعب القول إننا المفضلين للفوز على البرازيل وخاصة وأنّه البلد المضيف ولديهم أسماء مميزة ومدرب رائع. أعتقد أنّ اللقاء متكافيء كما أنّه كلاسيكي".

جدير بالذكر أنّ آخر مواجهة جمعت بين البرازيل والأرجنتين في كوبا أمريكا جاءت بنهائي 2007 وحقق السيليساو البطولة.