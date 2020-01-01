ميسي: لم أجرؤ على النظر في عين هنري

كيف كان أسطورة أرسنال وبرشلونة تييري هنري يمتلك رهبة جعلت ميسي لا يجرؤ على النظر في عينه

قال ليونيل ميسي إنه لم يجرؤ على رفع عينيه في عين الأسطورة الفرنسية تييري هنري، وذلك حين التقى به لأول مرة في 2007.

وانضم المهاجم الفرنسي من أرسنال إلى برشلونة صيف العام 2007، في صفقة كلفت خزائن النادي الكتالوني حوالي 18 مليون يورو فقط وقتها.

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وحول ذلك، كان ليونيل ميسي قد بدأ يحصل على فرصه للمشاركة أساسيًا في هذا الوقت، حيث تألق في موسم 2007 وسجل هاتريك في شباك ريال مدريد.

وقال البالغ من العمر 20 عامًا فقط إن تييري هنري كان قامة كبيرة بالنسبة له لدرجة جعلته لا يستطيع أن ينظر في عينيه حين قابله لأول مرة.

وأضاف قائد برشلونة حاليًا في حديث لصحفية الليكيب الفرنسية: "عندما دخل غرفة خلع الملابس في اليوم الأول، لم أجرؤ على النظر إليه في عينه"

وتابع: "كنت أعرف ما فعله في إنجلترا، وفجأة أصبحنا في نفس الفريق، أنا معجب بما قدمه في عالم كرة القدم، لديه الخفة التي تجعلك تشعر بسهولة كل شيء يفعله"

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يذكر أن ميسي وهنري قد تجاورا في برشلونة لـ 3 مواسم، فاز خلالها الفريق الكتالوني بالدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وحقق السداسية التاريخية في 2009.