ميسي لمهاجم هولندا: اذهب أيها الأحمق!

الأرجنتين هزمت هولندا ومرت إلى نصف نهائي كأس العالم

تألق ليونيل ميسي نجم الأرجنتين خلال مواجهة هولندا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 ويبدو أنه تعرض لضغوطات عديدة لم يستطع تحملها عقب انتهاء اللقاء وتأهله ورفاقه لنصف النهائي.

المباراة جاءت عصبية ومتوترة من اللاعبين وهو ما اضطر الحكم لاستخدام البطاقة الصفراء 12 مرة، وقد تقدمت الأرجنتين بهدفين نظيفين قبل أن تتعادل هولندا بثنائية فاوت فيرخورست ومن ثم تخسر بركلات الجزاء الترجيحية.

ميسي، وحسب مقطع فيديو انتشر عبر السوشيال ميديا، كان يُجري مقابلة مع قناة "تي واي سي" وفجأة قطع حديثه وبدأ يُوجه الشتائم لأحد اللاعبين، إذ قال "لماذا تنظر، اذهب أيها الأحمق!".

المراسل الذي أجرى المقابلة "جاستن إيدول" سُئل عن اللاعب الذي كان يُوجه ميسي له تلك الكلمات الغاضبة، فأوضح أنه اللاعب رقم 19 في هولندا، المهاجم فيرخورست.

الأرجنتين ستواجه كرواتيا في نصف النهائي بعد نجاح زملاء لوكا مودريتش في إقصاء البرازيل.