ميسي لمارادونا بعد الكرة الذهبية الثامنة: أينما كنت .. تلك الجائزة لك!

النجم الأرجنتيني يهدي جائزته لمارادونا.

قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ونجم منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي ببادرة طيبة للغاية خلال حفل الكرة الذهبية.

جاء هذا عندما قام بإهداء الكرة الذهبية لروح دييجو أرماندو مارادونا أسطورة الأرجنتين، في عيد مولده الذي يوافق اليوم الذي حصل فيه على جائزته.

وقال ميسي موجهًا كلماته للمدير الفني الأسبق لمنتخب الأرجنتين: "أينما كنت يا دييجو، هذه الجائزة أيضًا من أجلك أنت، عيد مولد سعيد".

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ميسي حصد الجائزة رقم ثمانية في الكرة الذهبية خلال تاريخه، وهو رقم قياسي لم يقرب منه أي لاعب آخر على الإطلاق منذ أن انطلقت الجائزة.

جدير بالذكر أن ميسي الذي توج بكأس العالم الأخيرة كان قد تفوق في تلك الجائزة على إرلينج هالاند بطل الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي الذي حل ثانيًا في الترتيب.