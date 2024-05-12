"ميسي لعب دورًا في موسم الهلال التاريخي" .. الجماز يفجر مفاجأة ويؤكد تناقض اللذيذ!

الهلال يتوج بدوري روشن وكأس الدرعية للسوبر السعودي..

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كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، عن تصريح مفاجئ حول تألق فريق الكرة بنادي الهلال، خلال الموسم الجاري، انطلاقًا من موسم الميركاتو التاريخي لأندية دوري روشن السعودي، في الصيف الماضي، ليزين موسمه بثنائية الدوري وكأس الدرعية للسوبر، فضلًا عن التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وقال الجماز، عبر برنامج "ملاعب"، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خدم الهلال في استقطاباته الصيفية الماضية، وليس البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي فتح باب انتقال نجوم الكرة العالمية إلى دوري روشن السعودي، مثل ساديو ماني ورياض محرز وفيرمينو وياسين بونو وكريم بنزيما.. وغيرهم.

وأوضح "فشل صفقة تعاقد الهلال مع ميسي في الصيف الماضي، خدم النادي في تعاقداته الصيفية. الإدارة الهلالية، بعد فشل الصفقة، تلقت إشارة بالتعاقد مع الصفقات التي يريدها النادي، وتم إطلاق أيديهم في الاختيارات، وأصبح الهلال هو المعنيّ باختيار اللاعبين، ولم يكن كذلك قبل فشل صفقة ميسي".

وردّ الإعلامي فيصل الجفن، على تصريحات الجماز، بأنها تناقض ما ذكره سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، والمشرف على برنامج لجنة الاستقطابات، بأن كافة تعاقدات الأندية جاءت بناءً على اختياراتها، ولم يتم توجيه أي لاعب إلى أندية دوري روشن للمحترفين".

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وتطرّق الجماز في حديثه حول صفقة البرازيلي مالكوم فيليب، قادمًا من زينيت الروسي، في الصيف الماضي، قائلًا "فور صدور تسريبات برغبة النادي في التعاقد معه، أطلقت جماهير الهلال حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتعبر عن رفضها انتقال اللاعب الذي لم يكن معروفًا والقادم من دوري غامض، وتحدثتُ مع فهد المفرج (إداري الهلال) بشأن رفض الجماهير، ليعلق قائلًا (سنتحمل الضغط، والاختيارات وفق احتياجات الفريق)".

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