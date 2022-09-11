ميسي لا يمرر لي؟ حكيمي: ليست مشكلة!

الأمور ليست مستقرة في باريس سان جيرمان

كشف أشرف حكيمي عن السبب الحقيقي وراء عدم تمرير ليونيل ميسي للكرة له، حيث اتهمت بعض جماهير فريق باريس سان جيرمان النجم الأرجنتيني برغبته في تجاهل المغربي داخل أرض الملعب.

واستطاع فريق العاصمة الفرنسية تحقيق الفوز على نظيره بريست بنتيجة 1-0 يوم أمس، في مباراة صعبة شهدت تهديد مرمى جانلويجي دوناروما أكثر من مرة.

وتحدث حكيمي بعد المباراة حيث أوضح لمراسلنا من نسخة الفرنسية لموقع "جول" أنه "لا مشكلة" فيما يحدث داخل أرض الملعب، وأن ميسي يعرف ما يفعل.

ماذا قال حكيمي؟

في الآونة الأخيرة يتعرض العديد من لاعبي باريس سان جيرمان للاتهام بعدم "التماسك" والمشاركة كفريق واحد داخل أرض الملعب.

وآخر ما انتشر عن الفريق الباريسي كان قصة ميسي وحكيمي وعدم تمرير البرغوث للأخير، لكن أشرف يرى أن هذه الأفكار ليست صحيحة.

حيث قال: "عندما أطلب الكرة ولا يمررها ليو [ليونيل ميسي] تجاهي، فذلك لأنه رأى أن هناك لاعبًا آخر يمكنه التمرير إليه".

وأوضح: "هذه ليست مشكلة. هذه هي الطريقة التي مرر بها اليوم إلى نيمار وحصلنا على النقاط الثلاث".

والتمريرة التي يقصدها حكيمي هنا هي كرة هدف الفوز، وهي اللعبة التي أرسلها ميسي ببراعة لنيمار خلف خط دفاع بريست قبل أن يستلم الأخير الكرة ويضعها في الشباك بيساره.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي بحصوله على 19 نقطة بالمناصفة مع أولمبيك مارسيليا الذي حصد نفس عدد النقاط.