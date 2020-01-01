ميسي لأجويرو: لقد كبرت على هذه الأشياء يا صديقي

قائد برشلونة ليونيل ميسي يمازح مهاجم مانشستر سيتي سيرخيوأجويرو

تواصلت اللقطات الطريفة بين اللاعبين أثناء فترة الحجر الصحي التي يمارس فيها كل منهم العديد من الأنشطة ولكن من داخل منزله وبين الجدران.

وكانت هذه الواقعة من بطولة ليونيل ميسي ومواطنه وصديقه سيرخيو أجويرو، حيث مازح قائد برشلونة مهاجم مانشستر سيتي بشكل مفاجئ.

وكان أجويرو يلعب بلاي ستيشن في بث مباشر، قبل أن يفاجئه ليونيل ميسي بدخوله في البث والحديث معه بشكل ساخر مما أدى إلى تفاعل كبير من الجمهور.

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وتحدث ميسي إلى أجويرو بأنه لا يدرك سنه الحقيقي قبل أن يلعب بلاي ستيشن، وأكد له أنه "كبير في السن بما يكفي لهذه الأشياء بشكل كوميدي معتاد بينهما.

ومن جهته اعترف أجويرو بأنه يمتلك لحية رمادية وابيض شعره وكذلك بعض التجاعيد، ولكنها ليست كثيرة على كل الأحوال وتسمح له بممارسة مثل هذه الألعاب.

وسمحت أسابيع الحجر الصحي هذه للعديد من لاعبي كرة القدم بالحصول على وقت فراغ وساعات عديدة في المنزل لإظهار شغفهم بالألعاب الألكترونية وبعض الأشياء الآخرى.

وفي وقت لاحق وقبل مغادرة ميسي للبث أخبره أجويرو وداعًا يا أفضل لاعب في العالم، وهو الأمر الذي اعترف به في كثير من المرات السابقة.

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يذكر أن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني قد حدد بشكل أولي موعد استكمال المنافسات المحلية والتي ستكون في الثاني عشر من يونيو، بينما من المتوقع أن يعود البريميرليج في بداية الشهر ذاته.