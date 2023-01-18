"ميسي كان سيدفع رونالدو نحو الانتقال إلى اسكتلندا"

سيناريو مختلف قبل انتقاله إلى النصر

يؤمن الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، بأن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان سيفكر في الانتقال لأي من سلتيك أو رينجرز.

مورجان يعتبر من الأصدقاء المقربين لرونالدو، وحاوره في المقابلة الشهيرة التي تسببت في فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، قبل انضمامه للنصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال صديق رونالدو في تصريحاته لشبكة "talkSPORT":"أعلم أنه كان مستعدًا لهذه الخطوة، لأنه أراد تمديد مسيرته في دوري أبطال أوروبا ومواصلة أرقامه القياسية بالبطولة".

وأضاف:"ربما كان يريد ذلك لمنع ليونيل ميسي من اللحاق به ليصبح اللاعب الأفضل في تاريخ دوري الأبطال".

وأما عن انضمامه للنصر:"كرة القدم تغيرت كثيرًا في الشرق الأوسط بعد كأس العالم، والآن رونالدو سيحصل على راتب هائل للمساهمة في بناء كرة القدم بالسعودية التي تمكنت من التغلب على الأرجنتين بطلة العالم في الدور الأول للمونديال".

جدير بالذكر أن رونالدو سيلعب ضد ميسي غدًا، الخميس، في المواجهة الودية التي ستجمع بين فريق موسم الرياض المكون من نجوم النصر والهلال أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.