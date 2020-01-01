ميسي قد يرافق بوتشيتينو إلى باريس سان جيرمان!

صفقة ضخمة..

مع اقتراب تولي ماوريسيو بوتشيتينو مهمة تدريب باريس سان جيرمان خلفًا لتوماس توخيل، بدأت الصحافة الفرنسية في ربط وصوله إلى ملعب حديقة الأمراء بانضمام ليونيل ميسي إليه الصيف المقبل.

ومن المعروف أن علاقة بوتشيتينو مع ميسي مميزة للغاية، ما جعل المدرب الأرجنتيني في فترة من الفترات ضمن المرشحين لتدريب برشلونة قبل تنصيب رونالد كومان في أغسطس الماضي.

ولم يوقع بوتشيتينو حتى الآن عقد تولي تدريب بي آس جي رسميًا، إلا أن الأمر هو مسألة وقت ليس إلا فقد تم الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل وفقط في انتظار الإعلان الرسمي.

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صحيفة "لو بريسيان" الفرنسية في تقريرٍ لها أشارت إلى أن وصول بوتشيتينو إلى باريس قد يعني أن ميسي ربما ينضم إليه الصيف المقبل نظرًا لعلاقتهما القوية ولرغبة البرغوث في مغادرة برشلونة.

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عقد ميسي الحالي مع برشلونة ينتهي بنهاية هذا الموسم، ويحق له بعد ساعات من الآن التفاوض مع أي فريق والتوقيع أينما شاء مجانًا، وظهر باريس سان جيرمان مؤخرًا كوجهة محتملة بقوة لأحد أهم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

يمتلك صاحب الـ33 عامًا علاقات قوية مع لاعبي باريس وفي مقدمتهم نيمار، الذي سبق وأن ألمح إلى رغبته في "لم الشمل" مع ميسي في إشارة إلى وصول البرغوث للعاصمة الفرنسية.

في كل الأحوال، سيتم حسم الأمر بصورة كاملة بعد انتخابات برشلونة التي تعقد في ختام شهر يناير 2021، فربما وصول رئيس بعينه قد يضمن تمديد ميسي لعقده وانتهاء كل تلك الشائعات.