ميسي في بورتوريكو | فريقان يرتديان نفس الألوان والأمن ضربه بالخطأ ولكن هز الشباك!

خاض إنتر ميامي وديته المؤجلة ضد إنديبيندينتي ديلا فالي في بورتوريكو وسط الفوضى فجر الجمعة، والتي شهدت مشاركة لنجمه ليونيل ميسي أسفرت عن هدف وواقعة مؤسفة مع الجمهور والأمن.

المباراة كان يفترض أن تقام في 13 فبراير الماضي ضمن جولة الفريق الأمريكي التحضيرية للموسم الجديد، ولكن وقع تأجيلها عقب إصابة ميسي لأسباب تجارية، مع العلم أن إنتر ميامي بدأ موسمه بالدوري المحلي الأسبوع الماضي عندما خسر من لوس أنجلوس 3-0.

المباراة تأخرت لساعة كاملة عن موعد انطلاقها لسبب غريب، وهو عدم التنسيق بين الناديين فيما يخص الملابس، إذ لعب الناديان بالقميص الأسود بسبب عدم توفر بديل، مما جعل المشاهدة عبر التلفاز صعبة لتشابه الأزياء بين اللاعبين.

المفاجأة كانت من قبل مدرب إنتر ميامي خافيير ماسكيرانو الذي أراح ميسي ومعظم الأساسيين الذين لعبوا ضد لوس أنجلوس الأحد الماضي، ولكن أكد لوسائل الإعلام قبل اللقاء إن الأسطورة الأرجنتينية سيدخل في الشوط الثاني وسيشارك، وهو ما حدث بالفعل.

ميسي نجح في التسجيل بعد أن شارك بين الشوطين، وجاء هدفه عبر علامة الجزاء، ولكن اللافت لم يكن هز الشباك، ولكن الأحداث المؤسفة في الدقيقة 88 عندما اقتحمت مجموعة من الجماهير أرض الملعب دون أن ينجح الأمن في منعهم من بلوغ النجم الأرجنتيني، ولا حتى تدخل من أي من الحاضرين على أرضية الميدان.

أحد المشجعين التقط صورة مع ميسي، بينما حاول الآخر احتضانه، ليقوم رجل الأمن الذي وصل متأخرًا بعرقلة المشجع واللاعب الأرجنتيني سويًا، ليسقط ميسي أرضًا وينهض سريعًا، والغريب أن من حاول تأمينه عقب الواقعة كان مهاجم أصحاب الأرض كارلوس جونزاليز، إذ أحاطه بذراعيه لحمايته من تدفق الجماهير لأرض الملعب.

اللقاء انتهى بنتيجة هدفين مقابل واحد لمصلحة إنتر ميامي (2-1) على مضيفه البورتوريكي، وسجل سانتياجو موراليس الهدف الثاني للضيوف، ليختم بطل الدوري الأمريكي جولته في أمريكا اللاتينية التحضيرية، ويعود لمنافسات الدوري عندما يقابل أورلاندو سيتي عقب فقط 72 ساعة، الإثنين المقبل.