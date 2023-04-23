ميسي في برشلونة .. 15 حقيبة وباب جديد بالمطار يثيرون شكوك جماهير النادي الكتالوني!

لا شيء أهم من عودة ميسي حاليًا!

كشف جيرارد روميرو المقرب من النادي الكتالوني أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد وصل إلى برشلونة مساء السبت رفقة عائلته وعدد كبير من مساعديه.

زيارة ميسي ليست الأولى له منذ الرحيل عن صفوف نادي برشلونة، لكن تفاصيل الزيارة نفسها والتي كشف عنها جيرارد روميرو هي التي أثارت شكوك جماهير النادي الكتالوني في إمكانية عودة ميسي إلى النادي الكتالوني.

وأوضح روميرو أن ميسي عاد وهو معه 15 حقيبة سفر كبير، وهو عدد يحدث لأول مرة منذ أشهر بالنسبة للنجم الأرجنتيني وأسرته، كما أوضح أنه كان حريصًا للغاية على ألا تتم رؤيته، لذلك خرج من باب مختلف من المطار.

بالإضافة إلى ذلك ظهر معه بيبي كوستا مساعده الأول، كما أنه من المرجح أن يحضر مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري حتى وإن قام بذلك متخفيًا بين الجماهير حتى لا يعرف أحد.

جدير بالذكر أن عقد ميسي الحالي في صفوف باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وارتبط بشكل كبير بالعودة إلى صفوف برشلونة في الصيف المقبل.