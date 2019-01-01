فان دايك: أحلم بتحقيق الكرة الذهبية هذا العام

مؤكداً تركيزه على الأهداف الرئيسية مع ليفربول

أكد فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، على تمنيه الحصول على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

المدافع الهولندي يعتبر من أبرز المرشحين للجائزة المقدمة من صحيفة فرانس فوتبول، بعد تألقه اللافت الموسم الماضي.

فان دايك حصل على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي، كما توج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية مع هولندا.

وقال نجم الريدز في تصريحات صحفية:"الناس تتحدث عن تلك الإمكانية لذلك لا يمكن تجاهلها، وكل ما علي فعله الآن هو الاستمرار في العطاء".

وأضاف:"الفوز بالكرة الذهبية سيكون بمثابة الحلم الذي تحول إلى حقيقة كأي لاعب كرة قدم، ولكن لو لم أحصل عليها سأحاول التطور عن العام الماضي".

ما أفضل صاروخية 🤔🚀pic.twitter.com/d5UOD3s9i9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وتابع:"الشيء الرئيسي بالنسبة لي هو التركيز على الأشياء الأكبر أهمية بتحقيق البطولات مع فريقي بغض النظر عن أي جائزة فردية".

خاص - جول| لاسارتي: المقارنة بين مارادونا وميسي مقيتة

زيدان: لم أقلل من احترام بيل، وقد رفض اللعب ضد بايرن

ويتنافس فان دايك على الجائزة مع زملائه ساديو ماني، محمد صلاح، أليسون بيكر، بالإضافة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.