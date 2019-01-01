ميسي غاضبًا: الحكم ساعد البرازيل على الفوز والظلم كان واضحًا

تعرف على تصريحات ميسي بعد الخسارة من البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا

هاجم ليونيل ميسي، هداف الأرجنتين التاريخي، اللجنة المنظمة وحكم مباراة البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا متهمًا إياه بمجاملة أصحاب الأرض.

البرازيل انتصرت بثنائية نظيفة في نصف نهائي كوبا أمريكا لتنتظر الفائز من لقاء تشيلي وبيرو.

وقال قائد الأرجنتين عقب المباراة: "نحن غاضبون لأننا قدمنا مباراة عظيمة ومجهود كبير ولكنّه انتهى إلى خسارة، لم يكونوا الأفضل في أي وقت من المباراة".

وتابع: "سجلوا الهدف الأول ثم الثاني جاء من مخالفة لصالحنا لم يحتسبها الحكم، ورغم الاعتماد عليه بصورة مبالغ فيها مسبقًا اليوم لم يتم استخدام تقنية حكم الفيديو على الإطلاق وصارت القرارات في صالحهم".

واختتم: "لا يوجد أعذار لمثل هذه القرارات ويجب تحليلها وأتمنى أنّ يقوم اتحاد أمريكا الجنوبية بفعل شيء، ولكن بهذه الطريقة أعتقد أنّ البرازيل تتحكم في الأمور كافة".

حسرة دولية وهزيمة لقب جديد لـ "ميسي" 🤦‍♂️



البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على الأرجنتين بثنائية نظيفة.🏆 #CopaAmerica pic.twitter.com/XbUOhJuE73 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين وصلت إلى نهائي كوبا أمريكا 4 مرات في آخر 6 مواجهات وخرجت من ربع نهائي 2011 ونصف نهائي النسخة الحالية.

ونجحت البرازيل في إقصاء الأرجنتين من البطولة في آخر 5 مواجهات بين البلدين.