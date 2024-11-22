"هذا ما يفعله عندما نتعادل".. لاعب إنتر ميامي يخرج بدليل عن مدى شغف ميسي

تصرفاته تختلف عن سواريز

كشف جوليان جريسيل زميل ليونيل ميسي في فريق إنتر ميامي، عن أكثر ما يزعج النجم الأرجنتيني من خلال تجربته معه بالنادي الأمريكي.

صاحب الـ37 سنة نجح في الفوز بلقبي كأس الدوري الأمريكي ودرع المشجعين مع إنتر ميامي، ولكنه خرج من المرحلة الإقصائية من بطولة الدوري، وهو الأمر الذي لا يقبله اللاعب الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية برصيد 8 كرات.

وقال جريسيل في تصريحات لبودكاست"Major League Journeymen":"إنه متطلب للغاية في غرفة تبديل الملابس، أنت تتحدث عن اللاعب الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ اللعبة، وأنت كزميل له في الفريق، عليك أن تعتاد على ذلك مع ميسي وأيضًا مع لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا".

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وأضاف:"مع ميسي، من غير المقبول التعادل في مباراة، عندما حدثت هذه النتيجة في وقت سابق من العام، أتذكر أنه كان منزعجًا حقًا في غرفة تبديل الملابس، وقال لنا إنه لا يجب أن نتعادل أبدًا".

وواصل حديثه:"عندما تكون الأمور في غاية الجدية، ستجد ميسي ورفاقه يعبرون لك عن انزعاجهم بشكل مباشر، ليو يتمتع بدرجة من الهدوء، ولكن لويس سواريز أكثر عاطفية وانفتاحًا في التعبير عن مشاعره".

جدير بالذكر أن ميسي سيكون لديه المزيد من الفرص للحصول على البطولات الكبرى مع إنتر ميامي، عندما يتنافس فريقه على كأس الدوري وكأس أبطال كونكاكاف وكأس العالم للأندية، بالإضافة للموسم الجديد من الدوري الأمريكي في 2025.