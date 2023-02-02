ميسي: شعرت بالرعب أمام السعودية وسأعود إلى برشلونة يومًا ما!

تطرق كذلك إلى مستقبل ليونيل سكالوني

رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إغلاق الباب تمامًا أمام مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، بعد نجاحه في الحصول على مونديال قطر 2022 مع منتخب بلاده، كما تحدث عن خسارة بلاده أمام السعودية 2/1 بالبطولة.

ميسي خرج في العديد من المقابلات الصحفية قبل المونديال الأخير، ليؤكد أن هذه البطولة كانت الأخيرة له، ولكنه ترك الأمور مفتوحة في مقابلة مطولة مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية.

وقال ميسي في تصريحات للصحيفة الأرجنتينية:"قلت للجميع إن الأمر يجب أن يكون على هذا النحو وكأنها نهاية فيلم، لا أعرف لماذا شعرت أن الله سيمنحني كأس العالم واللحظة التي اختارها كانت الأفضل ولا توجد نهاية أفضل من ذلك، من الرائع أن أجد نفسي قد فزت بكل شيء في هذه المرحلة من مسيرتي".

وأما عن خوضه المونديال الأخير:"لا أعلم، الأمور تبدو صعبة بسبب عمري، ولكني أحب كرة القدم وسأستمر في الاستمتاع بنفسي طالما أشعر بأنني في حالة بدنية جيدة، الطريق لا يزال طويلًا للنهائيات المقبلة، الأمر سيعتمد على حياتي المهنية والطريقة التي ستسير بها الأمور".

وأما عن ليونيل سكالوني:"أتمنى أن يوقع على عقد جديد، لقد فاز بكل شيء كمدرب، فوجئت بالطريقة التي كان يستعد بها للمباريات، ولكنهم سيضربوننا مرة أخرى لو ظهرنا بمستوى متواضع في كوبا أمريكا".

وأما عن ذكريات المونديال:"أمتلك كل شيء يخص المباراة النهائية، الجوارب والقمصان والأحذية بفندق "Ezeiza"، في مارس سأحضر كل شيء وسأضع متعلقاتي في منزلي ببرشلونة".

مكانة برشلونة بالنسبة له:" أخطط للعودة إلى هناك بعد نهاية مسيرتي لأنها منزلي الذي به كل ذكريات حياتي".

التسجيل من ركلة ترجيح أمام فرنسا:"تمنيت من الله أن أسجل، تحدثت إلى لياندرو باريديس وتوسلت إليه بأن يسجل من أجل الفوز، وبعدها قام إيميليانو مارتينيز بإنقاذ الموقف".

وعن الخسارة أمام السعودية في المواجهة الأولى:"من الواضح أنني كنت خائفًا للغاية وشعرت بالرعب لأن المباراة لم تسر كما توقعنا ولعبنا واحدة من أسوأ مبارياتنا، ولكن قوة الفريق ظهرت بعد المباراة التي فزنا بها على المكسيك".

حديثه مع كيليان مبابي مهاجم فرنسا:"تحدثنا بشكل كبير عن المباراة النهائية والاحتفالات وكيف عاشت الأرجنتين فقط بعد المونديال، لن نتطرق إلى أي شيء آخر".

يذكر أن ميسي الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم، يقدم مستويات مميزة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 14 هدفًا وصنع 14 بكل البطولات.