ميسي: ريال مدريد كان أكثر قوة في وجود كريستيانو رونالدو

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة يشيد بالبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.

أشاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة بنظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد السابق ويوفنتوس الإيطالي حاليًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية للنجم الأرجنتيني مع شبكة "دازن" وأكد خلالها أن التنافس مع رونالدو كان مميزًا للغاية بسبب طول فترته.

وقال ميسي: "لقد كانت ثنائية مميزة وستبقى للأبد، لأنها استمرت لسنوات طويلة والأمر ليس سهلًا أن تحافظ على مستويات معينة لتلك الفترة، بالإضافة لذلك فالفرق التي لعبنا لها كانت متطلبة للغاية، ريال مدريد وبرشلونة هما أفضل فريقين في العالم".

وأضاف: "المنافسة كانت على قدم المساواة في سنوات عديدة وأظن أنها ستستمر للأبد، لقد كانت منافسة جيدة للغاية على المستوى الإنساني كذلك والجميع استمتع بها سواء في مدريد أو برشلونة أو حتى جماهير كرة القدم بشكل عام".

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وأكمل: "بكل وضوح عندما كان كريستيانو في ريال مدريد المباريات كانت دائمًا مميزة للغاية، أعني أن مواجهتهم دومًا لها أهمية لكن في وجود رونالدو كانوا فريقًا مميزًا بشكل أكبر".

وأنهى تصريحاته: "لكن الآن علينا أن نتجاوز تلك المرحلة فلقد مررنا بأطوار عديدة واختبرنا العديد من الأشياء، علينا أن ننظر للأمام ونمضي قدمًا".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد طالب ليونيل ميسي بالرحيل للدوري الإيطالي حتى يستمر التحدي والمنافسة بينهما بعد انضمام البرتغالي ليوفنتوس الصيف قبل الماضي.