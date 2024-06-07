ميسي: ريال مدريد الأفضل بالنتائج فقط وهذا الفريق يتفوق عليهم في الأداء!

تحدث عن شعوره بعد الفوز بكأس العالم

يعتقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن ريال مدريد هو الفريق الأفضل في العالم، وذلك من ناحية النتائج التي يحققها الفريق الإسباني الفترة الأخيرة.

ريال نجح في حصد 3 ألقاب خلال الموسم المنصرم، وهي كأس السوبر الإسباني والدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي سُئل عنه ميسي في مقابلة مطولة مع موقع "Infobae".

وقال لاعب إنتر ميامي:"لو أردنا اختيار الفريق الأفضل في العالم، فهو ريال مدريد، لأنهم آخر بطل لدوري أبطال أوروبا، البطولة الماضية حققها مانشستر سيتي واللقب السابق كان لهم أيضًا".

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وواصل حديثه:"لو كنا نتحدث عن النتائج بالطبع سأختار ريال مدريد، ولكن من ناحية الأداء، فأنا أحب مانشستر سيتي وطريقة بيب جوارديولا، وأعتقد أن أي فريق يُدربه سيكون مميزًا بسبب طريقته وأسلوبه، لذلك سيتي هم الأفضل من ناحية المستوى".

وعن تخفيف الضغوط عليه في الأرجنتين بعد الفوز بكأس العالم:"الأمر مختلف الآن بعد الوصول إلى هذا الهدف، هذه المجموعة تم انتقادها كثيرًا بسبب الأوقات الصعبة التي عشناها، ولكني حظيت كذلك بأوقات رائعة مع الفريق بتحقيق لقب كوبا أمريكا، وكان من الرائع تتويج ذلك بالحصول على المونديال الأخير".

وأضاف:"أشعر بالراحة الهائلة الآن بعدما أصبحت بطلًا للعالم، لأنني قمت بسداد الدين لعائلتي وبلدي وكل الجماهير، ولكن الحياة ستظل مستمرة، الآن أريد الفوز بكوبا أمريكا مرة أخرى".

وواصل حديثه:"كنت أشعر بالكثير من الحب مع برشلونة، أفوز بكل شيء، الجماهير تشجعني وتحبني، ولكن عندما كنت أذهب للأرجنتين، الشعور السائد هو أن هناك شيء مفقود، تحقيق كل شيء بمسيرته كان الهدف الأعظم لي".

رأيه في نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين:"لم أشاهد هذه المباراة على التلفزيون حتى الآن".

وأوضح:"أنا لا أحب رؤية نفسي أبدًا، لا أجري الكثير من المقابلات، كم يزعجني هذا الأمر، أشعر بالخجل، ولكن هناك أشياء يتم تجميعها في مقاطع فيديو مع موسيقى أحب مشاهدتها".

تقديم النصائح لابنه تياجو في كرة القدم:"لا أستطيع التحدث إليه، لأنه يتفاعل بطريقة معينة، عكس ماتيو، الذي يبحث باستمرار عن القبول، تياجو أكبر سنًا ويفهم الكثير عن اللعبة والتحركات وما يفعله بالكرة وبدونها، ولكن بالنسبة لماتيو، أنا حقًا أفسدته أكثر لأنه يستوعب الأمر بطريقة مختلفة".

يذكر أن ميسي يمر بموسم جيد من الناحية الفردية مع إنتر ميامي، بتسجيل 14 هدفًا وصنع 11 في 15 مباراة مع إنتر ميامي، ويطمح في مواصلة هذا المستوى مع الأرجنتين في كوبا أمريكا المقامة هذا الشهر في الولايات المتحدة الأمريكية.