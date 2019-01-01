الكشف عن المرشحين للجوائز الفردية في أوروبا

تعرف على المرشحين لجائزة أفضل لاعب في كل مركز بأوروبا عن الموسم الماضي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القائمة المرشحة للجوائز الفردية عن الموسم الماضي بالبطولات القارية.

ليفربول حقق لقب دوري أبطال أوروبا بينما حصد تشيلسي بطولة الدوري الأوروبي.

وذكر الموقع الرسمي للويفا القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى ومدافع ومتوسط ميدان ومهاجم في دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 بجانب القائمة النهائية لأفضل لاعب في اليوربا ليج عن الموسم ذاته.

وجاءت القائمة كالآتي:

أفضل حارس مرمى: أليسون بيكر (ليفربول)، مارك أندريه تيرشتجن (برشلونة)، هوجو لوريس (توتنهام).

أفضل مدافع: ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، ماتياس دي ليخت (أياكس)، فيرجيل فان دايك (ليفربول).

أفضل لاعب خط وسط: أفضل لاعب خط وسط: فرينكي دي يونج (أياكس)، كريستيان إيريكسن (توتنهام)، جوردان هيندرسون (ليفربول).

أفضل هجوم: ساديو ماني (ليفربول)، ليونيل ميسي (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

كما أعلنت أيضًا عن القائمة النهائية لأفضل لاعب في اليوربا ليج والتي ضمت: إيدين هازارد (تشيلسي)، أوليفيه جيرو (تشيلسي)، لوكا يوفيتش (فرانكفورت).

وسوف يتم تقديم الجوائز في حفل بإمارة موناكو الفرنسية يوم 30 أغسطس المقبل، ويمكن التصويت للجمهور عبر الموقع الرسمي للويفا.

جدير بالذكر أنّ اللجنة المانحة للجوائز تضم مدربوا 32 فريق مشارك بالبطولات القارية بجانب 55 صحفيًا، ولا يحق لأي مدرب منح صوته للاعب في فريقه.