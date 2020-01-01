رونالدو وميسي .. من ظهر على ساحة كرة القدم أولاً؟

سواءً كنت مشجعًا لبرشلونة أو ريال مدريد وفي فترة لعب كريستيانو رونالدو في يوفنتوس أو مانشستر يونايتد، لا يمكن إنكار أننا في عصر ليونيل ميسي ورونالدو

قد يكون من الصعب تخيل كيف كانت كرة القدم قبل عصر ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

مهاجما برشلونة ويوفنتوس هما الشخصية المميزة للساحرة المستديرة في القرن الواحد والعشرين، وقد عاصرا بعضهما البعض في معظم مسيرتيهما، وبدأ الصراع بينهما عندما كان يلعب رونالدو لريال مدريد قادمًا من مانشستر يونايتد.

قال ميسي في قرعة دوري أبطال أوروبا 2019-20: "لقد تقاسمنا المرحلة 15 سنة"، وتابع "لا أعرف ما إذا كان ذلك قد حدث من قبل - نفس اللاعبين في نفس المرحلة طوال الوقت."

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لكن من هما ظهر على ساحة كرة القدم أولاً؟ جول يجيب.

ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟

ميسي ورونالدو .. من الأكبر سنًا؟

سيطر التنافس بين ميسي ورونالدو على كرة القدم في العقد الأخير، خاصةً عندما كانا في مواجهة بعضهما البعض في كل نسخة من الكلاسيكو في إسبانيا، ولكن الآن نجدهما في الثلاثينات من العمر وتدخل حياتهما المهنية سنواتهما الأخيرة.

في النهاية، من المرجح أن يلعب أحدهما بعد اعتزال الآخر، وسيكون من الغريب أن يكون لدينا واحدًا بدلاً من كليهما، ولكن هذا حدث من قبل لأن حياتهما المهنية لم تتطابق تمامًا.

كريستيانو رونالدو أكبر من ليونيل ميسي بعامين و4 أشهر، ولد في فبراير 1985، أما ميسي فقد ولد في 24 يونيو 1987.

تغلب كلا اللاعبين على المشاكل الطبية التي هددت حياتهم المهنية عندما كانوا صغارًا قبل ظهورهم لأول مرة. خضع رونالدو لعملية جراحية بعد تشخيصه بسرعة في ضربات القلب في سن 15، بينما تغلب الأرجنتيني وهو في الـ13 من عمره على نقص هرمون النمو بعد أن وافق برشلونة على دفع تكاليف علاجه.

رونالدو وميسي .. من ظهر على ساحة كرة القدم أولاً؟

تم تصعيد كريستيانو رونالدو للفريق الأول في سبورتنج لشبونة وهو في عمر 16 عامًا، حيث ظهر لأول مرة مع الفريق في 7 أكتوبر 2002، وسجل هدفين في فوز 3-0 على موريرينسي في الدوري البرتغالي.

أما ميسي فكانت أول مباراة له مع الفريق الأول في برشلونة بعد عام وشهر من ذلك، وكانت مباراة ودية ضد بورتو الذي كان يدربه جوزيه مورينيو في 16 نوفمبر 2003.

A 12-year-old Lionel Messi in action for Newell’s Old Boys 🧒🏻🇦🇷



That left foot 😱



A monster born to play football. pic.twitter.com/Gh2P62UujP — Goal (@goal) April 1, 2020

لكن ليونيل ميسي عاد للعب لبرشلونة ب من جديد بعد ذلك، حتى جاء موعد بدايته الحقيقة مع الفريق الأول في مباراة ودية ضد ماتارو في 6 مارس 2004.

أما مباراته الأولى الرسمية مع الكتلان فكانت في 16 أكتوبر 2004 في الديربي ضد إسبانيول، بعد عامين وتسعة أيام من ظهور رونالدو في الدوري البرتغالي مع سبةرتنج لشبونة

وبحلول ذلك الوقت كان كريستيانو رونالدو قد ظهر لأول مرة مع منتخب البرتغال.

ميسي ورونالدو .. من شارك مع منتخب بلاده أولاً؟

في سن 18 عامًا لعب رونالدو مباراته الأولى مع البرتغال وساهم في الانتصار 1-0 على كازاخستان في 20 أغسطس 2003.

حافظ على مكانه في المنتخب وشارك في يورو 2004، عندما خسر المنتخب البرتغالي في المباراة النهائية من اليونان.

كان ظهور ميسي الأول مع منتخب الأرجنتين عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا بعد عامين تقريبًا في 17 أغسطس 2005.

شارك كبديل في الدقيقة 63 في مباراة ودية ضد المجر، ولكن تم طرده بعد دقيقتين فقط بسبب ضربه الظهير فيلموش فانتساك بالكوع.

ميسي أم رونالدو؟ من هو الأفضل؟

متى كانت المواجهة الأولى بين رونالدو وميسي؟

لعب ميسي ورونالدو ضد بعضهما البعض للمرة الأولى في 23 أبريل 2008 في تعادل سلبي بين برشلونة ومانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصل اليونايتد إلى المباراة النهائية بعد فوزه 1-0 في مباراة الإياب، وهزم تشيلسي ورفع الكأس ذات الأذنين.

انتقم ليونيل ميسي في الموسم التالي وسجل هدف البلاوجرانا الثاني في الفوز 2-0 على الشياطين الحمر في نهائي دوري الأبطال 2009، وهو النهائي الوحيد الذي جمع اللاعبين حتى الآن.

لعب كل منهما ضد الآخر مرتين على المستوى الدولي في مبارياتٍ ودية.

كانت الأولى في 9 فبراري 2011، وحينها سجل ميسي في الدقيقة الأخيرة للأرجنتين، فيما سجل رونالدو هدف البرتغال التي خسرت 2-1، والتقيا مرةً أخرى في 18 نوفمبر 2014، فاز المنتخب البرتغالي حينها 1-0 بهدف سجله رافائيل جيريرو.