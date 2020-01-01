ميسي أم كريستيانو رونالدو - من الأكثر تسجيلاً من ضربات حرة؟

نقاش جدلي يحسمه الأرقام، فالمناسفة بين ليونيل ميسي ورونالدو على أشدها داخل الملعب وخارجه حتى بعد رحيل كريستيانو من ريال مدريد، فمن ملك الضربات الحرة؟

من الصعب ألا تستمتع برد فعل باولو ديبالا عند وصول كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018.

أرسل الأرجنتيني رسالة إلى مجموعة الفريق على الواتساب، قائلاً "عذرًا مير (ميراليم بيانيتش)، لكنني لا أعتقد أنك ستتولى تنفيذ العديد من الضربات الحرة هذا العام."

لم يكن ديبالا يتحدث عن نفسه بكل تأكيد، بل عن كريستيانو الذي كان المسدد الأول للضربات الحرة مع الأندية السابقة، وبالتالي سيأخذ المهمة من بيانيتش كلما كانت هناك ركلة حرة من مسافة قريبة.

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قال زميل ميسي في منتخب الأرجنتين لصحيفة جازيتا ديلو سبورت في أكتوبر 2019 "كنا نعرف كيف تسير الأمور.. يقف رونالدو بينما نحن نقف دون أي دور وكأننا فقط يتم تصورينا بفلاشات الكاميرات".

لم يكن لدى ديبالا أو بيانيتش أي مشكلة في أن يكون كريستيانو رونالدو المسدد الأول للركلات الحرة، وقد أشاد كلاهما مرارًا وتكرارًا ببراعة صاروخ ماديرا في تنفيذها.

لكن هناك من يؤمن بوجود لاعب أكثر براعة من رونالدو في تنفيذ الضربات الحرة وتسجيلها، إنه ليونيل ميسي الذي يوضع دائمًا في مقارنة مع الدون والعكس في كل شئ حتى ولو كان خارج كرة القدم.

لن نستطيع معرفة من الأبرع منهما إلا بلغة الأرقام، والتي ستجيب بطريقتها عن سؤالٍ صعب، ألا وهو من الأفضل في تنفيذ الضربات الثابتة؟ هل هو قائد برشلونة ميسي؟ أم نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق ويوفنتوس الحالي كريستيانو رونالدو؟

من الأكثر تسجيلاً من ركلات حرة .. رونالدو أم ميسي؟

سجل رونالدو 55 هدفًا من ضربات حرة في مسيرته - وهو ما يزيد بثلاثة أهدافٍ عن غريمه الأبرز ليونيل ميسي.

لكن عندما يتعمق المرء في الإحصاءات، تتبلور صورة مختلفة.

سجل صاروخ ماديرا 33 ركلة حرة خلال مواسمه التسعة في ريال مدريد بين عامي 2009 و 2018 - مثلما فعل البرغوث، وإن كان ذلك من محاولات أكثر بقليل (444 لرونالدو إلى 419 لميسي) - لكن معدل تسجيله للأهداف منها انخفض بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

فكريستيانو سجل هدفين من ضربات حرة منذ صيف 2018، بما في ذلك ضربته الرائعة ضد إسبانيا في كأس العالم 2018، ولكن في مواسمه الخمسة الأخيرة، سجل الدون سبعة أهداف فقط في جميع المسابقات - ومن 136 محاولة.

على النقيض من ذلك، أصبح ليونيل ميسي أكثر فتكًا من الضربات الحرة. ثلاثون هدفًا من أهدافه الـ 52 التي أحرزها من الركلات الحرة جاءت في السنوات الخمسة الماضية.

النجم الأرجنتيني في ذلك الوقت سدد ضعف ما سدده كريستيانو رونالدو، ولكن معدل تحويله الضربات الحرة المباشرة لأهداف (11%) لا يزال أعلى بكثير من مهاجم يوفنتوس (5٪)

لم يتخلف رونالدو عن ميسي فقط.

فعلى مدى السنوات الخمسة الماضية، سجل نيمار (11)، ويليان (11)، داني باريخو (10)، ديميتري باييت (10)، أنخيل دي ماريا (9) ، ألكسندر كولاروف (8)، أنطوان جريزمان (8)، أهداف من ركلات حرة أكثر من الدون في تلك الفترة، ليس هذا فحسب بل أنهم سجلوا أكثر رغم أنهم كانوا بـ43 محاولة أقل من اللاعب البرتغالي.

بشكل ملحوظ فبيانيتش (12)، ديبالا (11)، يحتلان أيضًا مرتبة أعلى من رونالدو لأهداف الركلة الحرة منذ عام 2015 ، وهذا هو السبب في أن العديد من مشجعي يوفنتوس أصبحوا مستاءين بشكل متزايد من ترتيب المسددين في تورينو.

لقد تحول الأمر لسخرية من كريستيانو رونالدو، لدرجة أن البعض كان يتساءل عما إن كان صاروخ ماديرا يحصل على مكافأة لضرب جدار الخصم!

قد يكون هذا تقليلاً يفتقر للاحترام من رونالدو أحد أفضل الهدافين الذين مروا على كرة القدم، لكن الحقيقة هي أنه لم يسجل ركلة حرة واحدة ليوفنتوس منذ انضمامه من ريال مدريد في يوليو 2018 (ميسي سجل 12 هدفًا في نفس الفترة).

هذا على الرغم من حقيقة أنه تولى تنفيذ 40 من محاولاتهم الـ 78.

بل أن احتكار كريستيانو للضربات الحرة ربما يجعل البيانكونيري يفتقد مهارة ديبالا أو بيانيتش في هذا الصدد.

سجل يوفنتوس ثلاث ركلات حرة فقط خلال الموسمين الماضيين، وحتى واحدة من تلك - وهي أحدث ضربة سجلها باولو ديبالا ضد بريشيا في فبراير - يمكن القول أنها جاءت فقط لأن رونالدو لم يكن على أرض الملعب.

من الواضح أيضًا أنه في الموسم الذي سبق وصول كريستيانو رونالدو، سجل الثنائي ديبالا وبيانيتش سبع ركلات حرة بينهما، حيث سجل المهاجم الأرجنتيني أربعة أهداف من ركلات حرة من أصل 25 محاولة، فيما سجل البوسني ثلاث مرات من 20 محاولة.

ربما كان رونالدو ملكًا قبل ذلك للركلات الحرة، لكنه الآن يفتقد تلك الميزة.