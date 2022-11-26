"ميسي رائع ولكن بيليه ومارادونا فوق كل شيء"

يؤمن أن المنتخب الأرجنتيني تمت المبالغة في تقديره

لاعب آخر من النجوم السابقين لمنتخب الأرجنتين، يخرج للتقليل من ليونيل ميسي مقارنة بالأساطير الآخرين مثل دييجو مارادونا وبيليه.

الأنظار تتجه نحو ميسي هذه الأيام، بعد خسارة الأرجنتين 2/1 أمام السعودية، في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم.

كلاوديو كانيجيا النجم السابق لمنتخب التانجو، وصاحب الهدف الشهير في شباك إيطاليا بكأس العالم 90 في إيطاليا، تحدث إلى صحيفة "كورييري ديلو سبورت" عن مواطنه.

وقال كانيجيا في تصريحاته:"ليو مثير للإعجاب، لكني قلت دائمًا إن مارادونا وبيلية فوق كل شيء".

وأما عن منتخب بلاده:"ربما تم المبالغة في تقدير الأرجنتين، أشعر بالفضول لرؤية رد فعل فريقنا أمام المكسيك، الفرق لا تخشاهم بنفس القدر الآن بعد الخسارة من السعودية".

يذكر أن ميسي ورفاقه يلعبون اليوم أمام المكسيك بالجولة الثانية، وهم في المركز الأخير بمجموعتهم بالمونديال، بينما تأتي السعودية في الصدارة بـ3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك بالمركزين الثاني والثالث بنقطة وحيدة.