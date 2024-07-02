ميسي حائط الصد .. جماهير سلوفينيا تنجح في استفزاز كريستيانو رونالدو بالقميص الذهبي!

الدون يفشل في هز شباك أوبلاك طوال 120 دقيقة

ركزت جماهير منتخب سلوفينيا على استفزاز النجم كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال خلال مواجهة الفريقين في "يورو 2024".

وحجز منتخب البرتغال بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، بتغلبه على سلوفينيا (3-0) بركلات الترجيح، بعد التعادل (0-0) في الوقت الأصلي والمباراة.

واستخدمت جماهير سلوفينيا قميص النجم ليونيل ميسي، الذي توج به مع الأرجنتين بكأس العالم، وهو الغريم الأزلي للدون على مدار 20 عامًا، حيث رفعته في المدرجات خلف مرمى الحارس أوبلاك وكانت تهتف باسم نجم برشلونة السابق، كلما لمس "الدون" الكرة.

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وضرب منتخب البرتغال موعدًا ناريًا مع فرنسا في الدور ربع النهائي، بعدما تغلب الديوك أمس على بلجيكا بهدف دون رد.

وبالفعل نجحت الجماهير السلوفينية في إخراج رونالدو من المباراة، حيث أهدر جميع الفرص التي أتيحت له سواء من ركلات ثابتة أو ركلة الجزاء التي انبرى لتسديدها في الشوط الأول الإضافي، ليدخل "الدون" في نوبة بكاء، لكنه تقدم لتسديد ركلة الترجيح الأولى وأسكنها الشباك.