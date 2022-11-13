ميسي: جوارديولا أضر كرة القدم!

ميسي يُشيد بأسلوب لعب بيب جوارديولا.

يرى ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي، أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أضر كرة القدم بسبب أسلوب لعبه، الذي تميز بالبساطة والتفرد.

ميسي عاش فترة ذهبية رفقة بيب أثناء تدريب الأخير لنادي برشلونة، حيث حصد الفريق الكتالوني خلال الفترة ما بين 2008 حتى 2012، 15 لقبًا.

وقال ميسي في مقابلة مع شبكة "Movistar Plus" الإسبانية: "تسبب جوارديولا لكرة القدم في الكثير من الضرر بسبب طريقة لعبه، بدا الأمر سهلاً للغاية وبسيطًا للغاية لدرجة أن الجميع أراد تقليده، بلا شك هو أفضل مدرب عاصرته على الإطلاق، لديه شيء مميز''.

تصريحات ميسي جاءت وسط شائعات جديدة بأنه قد يعود إلى كامب نو في عام 2023.

يذكر أن النجم الأرجنتيني سيخوض اليوم آخر لقاء مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي عندما يواجه نادي أوكسير قبل أن تتوقف البطولات الأوروبية من أجل كأس العالم، حيث يضع قائد راقصي التانجو عيونه على مونديال قطر، قبل العودة واستئناف الموسم الكروي مع نادي العاصمة الفرنسية بداية يناير.