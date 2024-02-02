"ميسي جعلنا نجمع الرهانات" .. نجم إنتر ميامي يكشف كواليس أول مباراة لليونيل!

رهانات بين لاعبي إنتر ميامي والسبب ميسي...

كشف كمال ميلر، لاعب إنتر ميامي السابق والمنضم حديثًا إلى صفوف بورتلاند تمبرز، أن لاعبي إنتر، كانوا يتراهنون على أن ميسي سيسجل في أول مباراة له مع الفريق الأمريكي.

وانضم ميسي، إلى صفوف إنتر ميامي، في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته مع باريس سان جيرمان، وبدأ البرغوث الأرجنتيني في التوهج سريعًا مع فريقه الجديد.

ونجح ميسي، في قيادة فريقه لتحقيق أول لقب في تاريخ الفريق الأمريكي، بعدما فاز بكأس الدوريات الأمريكي، وحصل حينها على هداف البطولة.

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وقال ميلر في تصريحات للموقع الرسمي للدوري الأمريكي: "لقد جاء ميسي، إلى الفريق في وقت كنا نعاني فيه في الدوري وكفريق أيضًا، ولكننا اجتمعنا قبل وصوله واتفقنا على أن الفوز بكأس الدوريات فرصة مثالية".

وتابع: "الجميع يبدأ في تلك البطولة من نقطة الصفر، واتفقنا على أنه يمكننا أن نحقق إنجازًا جديدًا، ونعيد تحسين موسمنا، تعاهدنا على تقديم كل شيء للفوز بكأس الدوريات، وبشكل عام كانت التجربة جيدة".

وأضاف: "رؤية ميسي عن قرب أمر ممتع، لا يمكن أن أكتب أو أصف تلك اللحظة التي شارك فيها معنا لأول مرة وسجل ركلة حرة بطريقة مميزة، لقد كان الأمر جنونيًا، كنا نراهن ونحن على مقاعد البدلاء ان ميسي سيسجل تلك الركلة".

ويستعد البرغوث الأرجنتيني، لانطلاق الموسم الجديد الذي يبدأ الشهر القادم، وشارك في الفترة الماضية، مع فريقه في كأس موسم الرياض، ولعب أمام الهلال والنصر، وسيواصل الاستعداد في الفترة القادمة.