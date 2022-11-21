ميسي: جاهز لتحقيق الحلم العظيم .. ومُمتن لتشجيع غير الأرجنتينيين

ميسي يتحدث عن حلمه في كأس العالم 2022

طمئن ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين مشجعي راقصي التانجو على حالته البدنية، بعد عدم ظهوره في آخر تدريبات المنتخب.

الأرجنتين تستعد لمواجهة السعودية في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة، يوم غدًا الثلاثاء على استاد لوسيل.

وقال ميسي في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء السعودية: "جئت إلى البطولة في لحظة رائعة جسديًا وشخصيًا وليس لدي أي مشاكل".

وأضاف: "من الجميل أن الكثير من الأشخاص غير الأرجنتينيين يريدون أن تكون الأرجنتين البطل إلى حد كبير بسببي، أنا ممتن لكل الحب الذي تلقيته طوال مسيرتي".

وواصل ميسي متحدثًا عن مستواه في باريس سان جيرمان: "شعرت براحة أكبر كلما لعبت المزيد من الدقائق وهذا ما حاولت القيام به حتى وصولي إلى كأس العالم".

وأختتم حديثه قائلًا: "قد تكون نهائيات كأس العالم الأخيرة بالنسبة لي، لذا أريد تحقيق الحلم العظيم لدي برفع الكأس".