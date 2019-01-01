ميسي يقترب من مشاركة بيكيه في فريق أندورا

مدافع برشلونة سينجح أخيرًا في إقناع زميله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اقتربت محاولات جيرارد بيكيه الحثيثة لإقناع زميله في برشلونة "ليونيل ميسي" مشاركته في ملكية فريق أندورا من النجاح.

واستحوذت مجموعة كوزموس الاستمثارية التي يمتلكها بيكيه على حصة كبيرة من ملكية فريق أندورا الإسباني مؤخرًا، ويبذل المدافع الإسباني كل جهده لإقناع ميسي الانضمام لمجموعة المساهمين في النادي، ويبدو أن محاولاته ستُكلل بالنجاح أخيرًا.

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إذ أفادت صحيفة سبورت الإسبانية أن المفاوضات بين الطرفين وصلت لمرحلة متقدمة للغاية وأن الإعلان الرسمي عن انضمام ميسي قد يحدث خلال مؤتمر صحفي قريب سيُعلن به كذلك الهيكل الإداري الجديد للنادي.

ويرى بيكيه أن انضمام أفضل لاعبي العالم لفريقه سينقله نقلة نوعية ويُسهل من وصوله للعالمية، وبجانبه يعمل اللاعب على ضم شركاء آخرين أبرزهم شركة راكوتين الراعي الرسمي للبارسا.