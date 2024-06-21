ميسي وبولسيتش في جملة واحدة! .. خطأ كوميدي يورط أسطورة الكرة النسائية أمام الكاميرات

موجة سخرية من حديث نجمة المنتخب الأمريكي

تسببت كارلي لويد، لاعبة مانشستر سيتي ومنتخب أمريكا السابقة، في حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقها المفاجئ على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وظهرت كارلي لويد في لقطة مثيرة للجدل، أثناء حديثها عن دور ميسي مع المنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا، وذلك عبر قناة "فوكس" الأمريكية، لكنها تركت تعليقًا جعلها تتعرض لهجوم شرس وسخرية من المتابعين.

وانتشر مقطع للنجمة الأمريكية وهي تكيل المديح للأسطورة ليونيل ميسي، قائلة: "لا يوجد أي لاعب يمكن أن يشبه ميسي أو يقترب من مستواه، ولن يأتي مثيله في عالم كرة القدم، إنه موهبة القرن مثلما كان مارادونا في الماضي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "ورغم ذلك هناك لاعبون آخرون لديهم موهبة كبيرة ويتطورون بشكل سريع ويمكنهم مقارعته، مثل الأمريكي كريستيان بوليسيتش".

وتسببت الجملة الأخيرة في موجة من السخرية، حيث استنكر جميع المتابعون حديث كارلي لويد الذي وضع لاعبًا بحجم بولسيتش في نفس الجملة مع الأسطورة ليونيل ميسي، صاحب الـ8 كرات ذهبية وأحد أحد أفضل من لمس الكرة في التاريخ إن لم يكن أفضلهم.

يذكر أن ميسي، شارك فجر اليوم الجمعة في فوز منتخب الأرجنتين على كندا (2-0)، في افتتاحية بطولة كوبا أمريكا 2024، التي تستضيفها الولايات المتحدة حاليًا.