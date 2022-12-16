"ميسي بوجهين مُختلفين" .. مدافع كرواتيا يتحدث عن مواجهة النجم الأرجنتيني

هدى عزيزهدى عزيز
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Messi Vs. Gvardiol
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مدافع كرواتيا يغدق على ميسي بالثناء

يرى يوشكو جفارديول مدافع كرواتيا أن اللعب ضد ليونيل ميسي كانت "تجربة رائعة" في هزيمة بلاده أمام الأرجنتين في مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022.

ميسي قدم عرضًا رائعًا في نصف النهائي حيث سجل ركلة جزاء ليضع الأرجنتين في المقدمة قبل أن يصنع هدفًا بتمريرة رائعة لجوليان ألفاريز الذي قام بتسجيل هدفه الثاني في المباراة.

جفارديول كان يراقب ميسي أثناء لحظة تمرير الكرة إلى ألفاريز، عندما سُئل عن شعوره في محاولة الدفاع أمام ميسي، حيث ادعى المدافع الكرواتي أن ميسي هو "لاعب مختلف تمامًا" عندما يلعب لمنتخب الأرجنتين.

وقال جفارديول قبل مباراة المركز الثالث لكرواتيا أمام المغرب: "كانت تجربة رائعة رغم أنني لعبت ضده في النادي الموسم الماضي".

وأضاف: "إنه نوع مختلف تمامًا من اللاعبين في النادي والمنتخب الوطني".

وأتم: "أنا سعيد لأنني لعبت ضده رغم خسارتنا، لكن اليوم وغدًا سأكون قادرًا على إخبار الأطفال أنني كنت أدافع أمام ميسي لمدة 90 دقيقة، أعتقد أننا سنهزمه في المرة القادمة".

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  • 43832إيطاليا، 2006
317074 الأصوات
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