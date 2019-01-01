فافر: نستطيع الفوز من خلال الضغط على برشلونة

مواجهة حاسمة في سباق التأهل لدور الـ16

كشف لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند، أنه لن يدخل بفكر دفاعي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

الفريق الألماني يحل ضيفاً على نظيره الإسباني غداً الأربعاء، في إطار الجولة الخامسة لدور المجموعات من البطولة.

المباراة تأتي لدورتموند في فترة صعبة، نظراً لاهتزاز النتائج خاصة على الجانب المحلي.

وقال فافر في المؤتمر الصحفي للقاء:"ليس من الضروري أن نلعب بطريقة دفاعية، يمكننا الضغط على برشلونة بطريقة 4/2/3/1".

وأضاف:"علينا الظهور بشكل جيد لأن اللعب أمام برشلونة في كامب نو ليس سهلاً، نثق في قدرتنا على الفوز لو مارسنا الضغط عليهم".

وأما عن نقاط قوة الخصم:"أعرفهم جيداً وأتذكر فوزهم على ليفربول في كامب نو، ولكن الهجوم المبالغ فيه أحياناً يكلفهم الكثير.

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الضغوط خصوص مستقبله:"دائماً أشعر بالضغط، لا يهم من نواجه، علينا فقط الحذر وعدم الاندفاع والتحلي بالذكاء".

مشاركة باكو ألكاسير وماركو رويس:"الأول سيبقى بالمنزل بكل أسف معاناته من إصابة في الركبة، وأما رويس قد يشارك كأساسي".

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة السادسة بـ8 نقاط، يليه دورتموند 7 وإنتر 4 ثم سلافيا براج نقطتين فقط.