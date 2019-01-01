ميسي يصل للمباراة 700 مع برشلونة أمام دورتموند

ما الذي قدّمه ميسي مع برشلونة في 699 مباراة؟

يصل ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، إلى المباراة رقم 700 بقميص النادي الكتالوني حينما يلعب أمام بوروسيا دورتموند مساء اليوم، الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ميسي لعب 699 مباراة بقميص برشلونة في جميع البطولات منذ مشاركته الأولى يوم 16 أكتوبر 2004 تحت قيادة المدرب فرانك ريكارد بعمر 17 عامًا.

وسجل ميسي 612 هدفًا مع برشلونة بمعدل تهديفي يصل إلى 0.87 في اللقاء الواحد، وكانت أكثر المواسم التي شارك فيها مع الفريق هو موسم 2011-2012 بواقع 60 مباراة وهو أيضًا أكثر المواسم تسجيلًا فيها للأهداف بواقع 73 هدفًا.

ووصل البرغوث للمباراة رقم 100 أمام فالنسيا في كأس ملك إسبانيا والتي انتهت بالتعادل 1-1 في موسم 2007-2008 بينما اللقاء رقم 200 كان ضد أوساسونا في موسم 2009-2010 وانتصر فيه برشلونة 2-0.

أما اللقاء رقم 300 فجاء أمام ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا في 2011-2012 والذي شهد فوز برشلونة 2-1 أما المباراة رقم 400 فجاءت ضد ليفانتي في كأس الملك موسم 2013-2014 وانتصر الفريق الكتالوني برباعية لهدف.

اللقاء رقم 500 كان أمام ريال بيتيس في موسم 2015-2016 وانتهى بفوز البلوجرانا برباعية نظيفة وشهد تسجيل البرغوث لهدف أما مباراته الـ 600 فكانت ضد إشبيلية في موسم 2017-2018 وحقق فيها النادي الكتالوني فوزًا بثنائية لهدف.

وحقق الهداف التاريخي لبرشلونة 494 انتصارًا مع الفريق بنسبة 70.67% وتعادل في 128 لقاءً بنسبة 18.31% ولم يخسر سوى 77 مواجهة فقط في 11.01%.

وبتقسيم المشاركات على البطولات، فقد خاض البرغوث 139 لقاء في دوري أبطال أوروبا مسجلًا 113 هدفًا وصانعًا لـ 30 أخرى ومحققًا لـ 82 انتصارًا.

أما في الدوري الإسباني فقد شارك في 460 مباراة مسجلًا 427 هدفًا وصانعًا لـ 174 أخرى، وفي كأس الملك لعب 73 مواجهة وسجل 51 هدفًا وصنع 34.

كما يمتلك اللاعب 18 مباراة في السوبر الإسباني سجل فيهم 13 هدفًا وصنع 5 كما لعب 4 لقاءات في السوبر الأوروبي وسجل 3 أهداف وصنع اثنين وفي كأس العالم للأندية أحرز 5 أهداف وصنع آخر في 5 مباريات.

ويعد تشافي هيرنانديز أكثر من لعب بقميص برشلونة بواقع 767 مباراة وقد يتمكن ميسي من تجاوزه حل استمر لنهاية عقده في 2021.

جدير بالذكر أنّ برشلونة يحتاج للفوز في لقاء دورتموند لضمان التأهل الرسمي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا واعتلاء صدارة الترتيب.