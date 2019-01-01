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كيف يمكن لميسي فسخ عقده مع برشلونة بسهولة؟

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(C)Getty Images
النجم الأرجنتيني يمكنه فسخ التعاقد مع النادي الإسباني بسهولة

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

رغم ارتباطه بعقد مع برشلونة حتى 2021، إلا أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يمكنه الرحيل عن النادي الكتالوني قبل هذا التوقيت.

الأمر يعود لآخر مرة قام فيها ميسي بالتجديد لبرشلونة، حيث منحته الإدارة حق تقرير مصيره بنفسه فور بلوغه 32 سنة.

صحيفة "elpais" الإسبانية كشفت عن تلك المفاجأة، والتي ستثير الذعر لدى عشاق برسا الفترة المقبلة.

ميسي بلغ سنه 32 عاماً في يونيو 2019، مما يعني أنه يمكنه تفعيل هذا البند في أي وقت بالمستقبل القريب.

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برشلونة اعتاد على مثل هذه الشروط مع بعض أساطيره، ومنهم كارليس بويول، أندريس إنيستا وتشافي هيرنانديز.

وهو ما يعطي النجم الأبرز في تاريخ النادي، أحقية الرحيل وفسخ عقده بالتراضي في حالة شعوره بعدم الراحة.

 

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