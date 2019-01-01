رسمياً - غرامة مالية وإيقاف 3 أشهر لميسي بعد اتهامه الكونميبول بالفساد

سيغيب عن الجولة الافتتاحية من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" عن العقوبة الموقعة، على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد اتهامات الفساد وتصريحاته الأخيرة في كوبا أميركا.

ميسي خرج لمهاجمة التحكيم في الكوبا عقب خسارة الأرجنتين من البرازيل في نصف النهائي بثنائية نظيفة.

نجم برشلونة قال بعض المباراة أن بلاده تعرضت لمؤامرة مدبرة، من أجل منح اللقب لأصحاب الأرض الذين حصلوا على البطولة في النهاية.

الكونميبول أعلن عبر موقعه الرسمي، عن غرامة لميسي وصلت قيمتها 50 ألف دولار يدفعها كتعويض عن ما بدر منه.

وشملت العقوبة أيضاً إيقاف ميسي لمدة 3 شهور، ليغيب عن الجولة الأولى في تصفيات مونديال قطر 2022.

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وهو ما يعني عدم ظهور مهاجم التانجو مع منتخب بلاده حتى شهر نوفمبر القادم حتى انتهاء العقوبة.

ومن المقرر أن يغيب ميسي عن وديات الأرجنتين ضد تشيلي في 5 سبتمبر، المكسيك 10 من نفس الشهر، وأمام ألمانيا يوم 10 أكتوبر.

يذكر أن صاحب الـ32 عاماً تعرض للطرد في مباراة الثالث والرابع أمام تشيلي في الكوبا، بالمواجهة التي فازت بها بلاده بهدفين مقابل هدف.