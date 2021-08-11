ميسي: برشلونة أراد جلب فيراتي فانضممت إلى باريس سان جيرمان!

تصريحات مثيرة من البرغوث..

اعترف ليونيل ميسي أن ناديه السابق برشلونة أراد التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان ماركو فيراتي، واصفًا النجم الإيطالي بـ"الظاهرة".

ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان بصورة رسمية يوم الثلاثاء بعد نهاية عقده مع برشلونة وفشل التجديد للأزمة المالية، وقد أبدى سعادته بمزاملة فيراتي كثيرًا.

وعلى الرغم من العلاقة القوية التي تربط ميسي بنجوم آخرين في بي آس جي كنيمار ومبابي، لكن الإشادة الأولى أتت خصيصًا لفيراتي.

البرغوث في حديثه بالمؤتمر الصحفي قال في هذا الصدد "أظهر ماركو فيراتي أنه لاعب ضخم ومن أفضل اللاعبين في مركزه حول العالم".

كما أضاف "لقد كان مطلوبًا في برشلونة، لكن الآن العكس ما حدث، أنا أتيت له في باريس".

وأتم ميسي مشيدًا بباريس سان جيرمان "ليس ماركو فقط، غرفة خلع الملابس هنا مليئة بأفضل اللاعبين في العالم".

وخاض فيراتي 346 مباراة بقميص باريس سان جيرمان منذ الانضمام إليه عام 2011 قادمًا من بيسكارا الإيطالي، كما توّج بـ27 بطولة مع النادي الفرنسي حتى الآن.

مفاوضات برشلونة مع فيراتي يُقال أنها كانت سببًا رئيسيًا في تدهور العلاقة بين البرسا وباريس، وما ترتب عليها من خطف النادي العاصمي لنيمار نظير 222 مليون يورو في 2017.

آخر النجاحات التي حققها فيراتي في مسيرته كانت التتويج بدرع يورو 2020 مع منتخب إيطاليا بعد أداء رائع قاد من خلاله كتيبة روبيرتو مانشيني إلى اقتناص اللقب التاريخي.