هاتريك ويتجاهل حكيمي .. ظهور ميسي "الحاسم" أمام سان إتيان

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسياً في اللقاء الكلاسيكي مساء الأحد بالدوري الفرنسي بين سان إتيان وباريس سان جيرمان لحساب الجولة 15 من عمر المسابقة.

وقدم ميسي مباراة متباينة، إذ كان وراء الهدف الأول والثاني والثالث لفريقه بتمريرات حريرية، ولكن عانده الحظ وسوء التوفيق في عدة محاولات أخرى، واستمرت حالة عدم التفاهم بين الثلاثي الهجومي الذهبي، وإن كان أكثرهم محاولة باللقاء.

أولى مساهمات اللاعب كانت في الدقيقة الخامسة عندما صنع هدفاً لنيمار ولكن تعرض للإلغاء بداعي التسلل عقب الرجوع لتقنية الفيديو.

وبعد أن تقدم سان إتيان، نجح بي إس جي بالتعديل عبر القائد ماركينوس برأسية صاروخية أتت عبر تمريرة عرضية مميزة من ميسي بالوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، لتكون المساهمة الأفضل لقائد التانجو طوال الخمسة وأربعين دقيقة الأولى من عمر المباراة.

معاناة نجم برشلونة السابق في خلق التفاهم المطلوب مع نيمار وكيليان مبابي استمرت في هذه المباراة رغم المحاولات الحثيثة لخلق الفرص، ولُعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني.

كما استمرت حالة عدم التفاهم على الرواق الأيمن بين ميسي وأشرف حكيمي، وظهر الظهير المغربي تائهاً ودون مساندة حقيقية من الأرجنتيني، الأمر اللافت في اللقاءات الأخيرة، وازدادت حدتها بتواجد أنخيل دي ماريا كذلك بنفس الرواق.

ليو بدا غير موفقاً وبعيداً عن دقته المعتادة عندما أضاع فرصة هدف التقدم بالدقيقة 69 والمرمى خالي من الكرة المرتدة من الحارس الإنجليزي جرين عقب انفراد نيمار.

وبعد أن غاب عنه التوفيق، ظهر ميسي الحقيقي ومرر لدي ماريا بروعة ليسجل الأخير هدف التقدم والثاني لبي إس جي بالمباراة بالدقيقة 79.

ميسي أكمل هاتريك التمريرات الحاسمة في نهاية المباراة بعرضية أخرى لماركينوس حولها الأخير مرة أخرى لشباك أصحاب الأرض.