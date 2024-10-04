اعتبره إنجازًا ثانويًا

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن استعداده للتخلي عن رقم قياسي جديد في الدوري الأمريكي، من أجل الحصول على لقب آخر مع فريقه الحالي إنتر ميامي.

ميسي الذي يعتبر أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات في التاريخ، رفع اللقب رقم 46 بمسيرته، عندما قاد إنتر للحصول على درع المشجعين من الدوري الأمريكي، بعد ضمان حصوله على المركز الأول بالموسم العادي للمسابقة.

ولا يزال لديهم مباراتان متبقيتان قبل الوصول إلى مرحلة التصفيات بعد نهاية الموسم العادي، حيث يلعب الفريق ضد تورونتو ونيو إنجلاند ريفوليوشن، وهنا يظهر رقم قياسي جديد يخص الوصول إلى 74 نقطة، وهو ما يزيد عن ما حققه نيو إنجلاند في 2021 بنقطة واحدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق قال ميسي لـ"آبل تي في":"سجل النقاط ثانوي، ولكن الشيء الرئيسي هو ما سيحدث في المباريات الفاصلة بعد انتهاء الموسم العادي".

وأضاف:"لدينا سلسلة من ثلاث مباريات، وبعد ذلك تبدأ مرحلة الإقصاء ومن الممكن حدوث أي شيء، لدينا ميزة كبيرة الآن تتمثل في اللعب على أرضنا، ونحن أقوياء للغاية في اللعب على ملعبنا".

يذكر أن إنتر ميامي ضمن ميزة اللعب على أرضه في المباريات الفاصلة، حيث تبدأ هذه المرحلة في 25 أكتوبر، لذلك ستكون هناك فرصة لدى المدرب جيراردو مارتينو لإعطاء لاعبيه قسطًا من الراحة.