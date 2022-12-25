ميسي إلى الهلال؟ وليد الفراج يعلن عن موعد انضمامه للدوري السعودي

الهلال يحضر لصفقة مدوية آسيويًا

Shahid

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن موعد تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد استفسار أحد متابعي برنامجه.

وقام متابع برنامج "أكشن مع وليد" بسؤال الإعلامي وليد الفراج: "ممكن ميسي للهلال؟ لمح قول أي شيء، لمح بيني وبينك".

ورد الفراج على المتابع قائلًا: "أنا فاهم أنك تريد أن النصر إذا أعلن عن ضم كريستيانو رونالدو، أن يعلن الهلال عن ميسي، ولكن هذا أمر غير متوفر".

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وواصل: "أولًا يجب أن تنسى ميسي لأنه جدد مع باريس سان جيرمان، وبعد ما ينتهي بعد 2024، من الممكن أن يذهب إلى الولايات المتحدة، يعني بعد 2026 قد يأتي إلى السعودية للاعتزال".

ورد الإعلامي الرياضي عبد الله فلاته قائلًا: "الهلال أول نادي جاء بلاعب عالمي وكبير وهو ريفيلينيو، وكان راتبه ضخم جدًا وقتها، ولكن الظروف منعت الهلال من التسجيل حاليًا".

واختتم فلاته تصريحاته قائلًا: "الهلال مرشح لصفقة مدوية لقارة آسيا بأكملها".

Shahid