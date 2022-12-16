إحصائية غريبة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية

أظهرت إحصائية عن اللاعبين الأكثر شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية تفوق كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ولكن مع ظهور شرفي لنجمي ليون وليفركوزن.

موقع "Fbref" ينشر في نهاية كل عام تقريره الشهير بخصوص عمليات البحث عن كرة القدم واللاعبين والأندية في أمريكا، والذي يشهد دوماً بعض المفارقات الطريفة.

وشهدت الإحصائية بخصوص أكثر اللاعبين الذين تم البحث عنهم في كل ولاية ظهور اسم ماكسويل كاكيريه، لاعب ليون في ولاية رودز آيلاند، وفلوريان فيرتز، موهبة باير ليفركوزن، في نيو ميكسيكو.

بقية الولايات شهدت سيطرة شبه تامة للثنائي رونالدو وميسي كأكثر اللاعبين شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، والأكثر تعرضاً للبحث عنهما هناك.

أما بخصوص الأندية، فتواجد تشيلسي بقوة، ومعه مانشستر سيتي وآرسنال، مع ظهور لبرشلونة وعدة أندية من الدوري الأمريكي في عمليات البحث عن 2022.