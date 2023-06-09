"ميسي أكبر من بيونسيه وعائلة كارداشيان وانتقاله لميامي سيُغير مجرى التاريخ"

صفقة تاريخية قام بها النجم الأرجنتيني

حالة هائلة من الاحتفاء يحظى بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان والانتقال إلى نظيره الأمريكي إنتر ميامي.

ميسي رفض فكرة الانتقال إلى السعودية من بوابة الهلال، كما تعثرت إمكانية عودته إلى فريقه السابق برشلونة، لينضم في خطوة تاريخية إلى إنتر ميامي لمدة 3 سنوات براتب سنوي قيمته 50 مليون يورو، بالإضافة لبعض الامتيازات المالية الأخرى.

الإعلامي الأمريكي كولين كوايرد قال في تصريحات تلفزيونية خلال برنامجه "The Herd Live":"ميسي لاعب ضخم في تاريخ الرياضة، إنها واحدة من أكبر اللحظات بتاريخ هذه الصناعة على الإطلاق".

وأضاف:"عندما جاء ديفيد بيكهام إلى هنا كانت خطوة كبيرة وميسي أكبر منه مرتين، عائلة كارداشيان؟ ميسي أكبر؟ المصارع "The Rock" ؟ ميسي أكبر منه، ليبرون جيمس؟ ميسي أكبر، بيونسيه؟ ميسي أكبر أيضًا".

وتابع:"لا أعلم بالتحديد السر وراء ذلك ولكن الطاقم الخاص بي أخبرني بهذا الأمر وأنا أثق بهم، إنها لحظة تاريخية للدوري الأمريكي بجلب أحد أهم النجوم في العالم للعب هنا بشكل منتظم".

يذكر أن انتقال ميسي إلى الفريق الأمريكي تسبب في حالة من الغضب لدى جماهير برشلونة، حيث كانت تطمح في عودة النجم الأرجنتيني لصفوف الفريق من جديد لإنهاء مسيرته بكامب نو.