"ما حدث لا يصدق" .. ميسي يكتفي بكلمة واحدة للتعليق على أحداث المغرب والأرجنتين

نهاية غير طبيعية لانطلاقة راقصي التانجو في باريس

علق النجم الأسطوري ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، على أحداث مباراة منتخب بلاده تحت 23 عامًا أمام المغرب، والتي لم تعرف نهاية طبيعية وتم تعليقها أكثر من ساعتين.

وسقط منتخب الأرجنتين الأولمبي في فخ الخسارة أمام المغرب بنتيجة (1-2)، اليوم الأربعاء على ملعب جيوفروى جيشار، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

ونشر ليونيل ميسي رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، عبارة عن كلمة واحدة: "لا يصدق!".

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وتوقفت المباراة نظرًا لاقتحام الجماهير المغربية أرض الملعب في الدقيقة (90+15) وتحديدًا بعد تسجيل الأرجنتين هدف التعادل القاتل عن طريق كريستيان ميدينا، ليضطر حكم اللقاء إلى تعليق المباراة ساعتين واستكمالها بعد إجلاء الجماهر من المدرجات.

وعندما عاد اللاعبون والحكم إلى أرض الملعب من أجل استكمال 3 دقائق من المباراة ومراجعة لعبة الهدف الثاني للأرجنتين عبر تقنية الفيديو (VAR)، قرر الحكم إلغاء هدف كريستيان ميدينا بداعي التسلل، لتعود النتيجة إلى تقدم أسود الأطلس (2-1).

ولا يشارك ميسي مع منتخب الأرجنتين في أولمبياد باريس، حيث انتهى من بطولة كوبا أمريكا 2024، التي توج بلقبها راقصو التانجو، وحصل على إجازة للتعافي من إصابته والاستجمام قبل الموسم الجديد.