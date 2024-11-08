أجويرو: ميسي يمكنه المشاركة بكأس العالم 2026، ولكن في هذه الحالة فقط!

لن يكون في مستواه الطبيعي

قال النجم الأرجنتيني السابق سيرخيو أجويرو، إن مواطنه ليونيل ميسي سيشارك في كأس العالم 2026، والتي سيبلغ خلالها من العمر 39 سنة، ولكن في حالة واحدة فقط.

ميسي سبق أن ألمح قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022، أن هذه المسابقة قد تكون الأخيرة له مع الأرجنتين، ولكنه حصل على اللقب ولم يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعدها وحصل على كوبا أمريكا في الصيف الماضي.

ووسط الغموض حول اعتزال ميسي الدولي، قال أجويرو لشبكة "ESPN 12":"أعتقد أنه سيعتني بنفسه بحلول عام 2026، من الواضح أنه لن يكون ليو الذي كان عليه في الماضي، ولكن امنحه بعض الركلات الحرة والتمريرات الحاسمة وستشاهد تأثيره، يمكنه الوصول إلى هناك جسديًا ولكن مشاركته تعتمد على رغبته في الظهور بالمونديال".

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ويرتبط ميسي بعقد مع إنتر ميامي حتى نهاية عام 2025، مع إمكانية التمديد لعام إضافي، وهو ما يمنحه فرصة اللعب حتى سن 39 سنة، وهو نفس العمر الذي تألق فيه منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي.

يذكر أن النجم المخضرم البالغ من العمر 37 سنة، عاد مؤخرًا إلى اللعب مع الأرجنتين في التوقف الدولي الماضي، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين في الفوز على بوليفيا 6/0 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، كما أعلن المدرب ليونيل سكالوني عن الاستعانة به ضمن قائمته للتوقف الدولي القادم.