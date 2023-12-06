ميسي السبب.. صراع على السلطة في الأرجنتين قد يؤدي إلى رحيل سكالوني!

مشكلة تعكر صفو أبطال العالم..

صحيح أن القرار الذي اتخذه ليونيل ميسي قبل أسابيع قليلة بانسحاب لاعبي الأرجنتين من ملعب "ماراكانا" دعمًا لجماهيرهم. في المدرجات قوبل بترحاب شديد من كل الأرجنتينيين، إلا أنه لم يكن كذلك بالنسبة لرجل واحد.. ليونيل سكالوني!.

صحيفة "ذا أثليتك" تؤكد أن هذا الموقف والذي جعل سكالوني مضطربًا بسبب عدم عودة ليونيل ميسي إليه مطلقًا في اتخاذ هذا القرار، هو السبب الرئيس في التلميح الذي خرج به سكالوني عقب المباراة حول إمكانية إنهاء تجربته مع الألبيسيليستي.

وأكدت الضحيفة أن هذا الموقف أدى إلى ما يشبه "صراع سلطة" داخل غرفة ملابس الأرجنتين، بين سكالوني وليونيل ميسي الذي اتخذ قرار الخروج من الملعب دون إذن المدرب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت أحداث عنف قد اندلعت في ملعب "ماراكانا" قبيل بدء مباراة البرازيل والأرجنتين أدت إلى تأخرها نحو ساعة، في النهاية عاد لاعبو الأرجنتين إلى الملعب بعد انسحابهم وفازوا على المضيف بهدف نيكولاس أوتاميندي.

لكن المدرب سكالوني لم يبد سعيدًا للغاية عقب المباراة حيث صرح بأن "الأرجنتين تحتاج مدربًا يتقبل كل هذه الضغوطات من هذه المجموعة" على حد تعبيره، ما دفع الكل للحديث عن مستقبل سكالوني، الذي يظن أن يكون مرتبطًا بريال مدريد بعد رحيل محتمل للإيطالي كارلو أنشيلوتي الصيف القادم.