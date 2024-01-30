ميسي السبب.. حالة واحدة تجعل تشافي هيرنانديز يعدل عن قراره!

أسطورة النادي الكتالوني يريد التوقف.. لكن حالة وحيدة قد تمنعه

يدرس تشافي هيرنانديز ما سيفعله عقب انتهاء الموسم الجاري، بعد أن أعلن رحيله بنهايته بشكل رسمي قائلًا إن الوضع الحالي للفريق "لا يرضيه كمشجع قبل كل شيء".

وفقًا لبرنامج "الشيرينجيتو" فإن النية الأولى لتشافي هو التوقف عن التدريب لمدة عام على الأقل نظرًا لشعوره بالضغط الكبير عقب تجربته مع برشلونة.

لكن المصدر ذاته يؤكد أن عرضًا واحدًا يمكن أن يلاقى هوى لدى تشافي هيرنانديز، باختصار لأنه سيجمعه بأربعة ممن زاملوه في الملاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليونيل ميسي، لويس سواريز، جوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس.. كل هؤلاء الآن لاعبون في إنتر ميامي الأمريكي، النادي الذي يذكر "الشيرينجيتو" أن تواصلًا جرى مع تشافي للوصول إليه بدءًا من الموسم المقبل خلفًا للمكسيكي تاتا مارتينو.

وأفاد المصدر ذاته بأن تشافي الذي يريد التوقف لعام "لن يستطيع الرفض" إذا جاءه عرض مثير للاهتمام من كل النواحي من إنتر ميامي.