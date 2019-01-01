ميسي: الجوائز الفردية لا تهمني وأعتبرها شيئاً ثانوياً

ميسي يفوز بلقب لاعب في عام 2019 من الفيفا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والفائز بجائزة الأفضل لهذا العام، أنه لا يهتم بالجوائز الفردية ويعتبرها شيئاً ثانوياً بالنسبة له.

وحصل ميسي على جائزة الأفضل للاعب العام في 2019، المقدمة من الفيفا خلال الحفل المقام في مدينة ميلانو الإيطالية.

وقال ميسي في تصريحات تلفزيونية بعد حصوله على اللقب: "قبل كل شيء أود أن أشكر كل الذين قرروا أن تكون الجائزة من نصيبي، في الحقيقة دائماً اعترف بجمالية مثل هذه الجوائز".0

وواصل: "بالنسبة لي الجوائز الفردية شيء ثانوي بالنسبة لي، في المرتبة الأولى المجهود والنجاح الجماعي".

وتابع: "اعتقد انها ليلة مميزة بالنسبة لي خاصة أن أكون جالساً إلى جانب زوجتي واثنين من ابنائي خصوصا انها المرة الأولى التي يحضرون هذه الحفلات".

وأكمل: "تياجو حضر مرة مثل تلك الأمسيات ولكنه كان صغيراً، من الجيد أن أراه هنا أمامي وهو يستمتع هذا شيء فريد بالنسبة لي وأقدره كثيراً".

وأردف: "أولادي محبان لكرة القدم ويتابعون كل اللاعبين ويختلسون النظر إلى اللاعبين من حولهم لالتقاط الصور".