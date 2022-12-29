ميسي الأفضل في التاريخ؟ أنشيلوتي: لدي الفائز بالكرة الذهبية هنا كل يوم!

أنشيلوتي يرفض وصف ميسي بأفضل لاعب في التاريخ

رفض كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، وصف ليونيل ميسي بأنه "الأفضل في التاريخ"، إذ يرى أن هناك أسماء أخرى تستحق تلك المكانة بجوار لاعب باريس سان جيرمان.

كما اقترح المدرب الإيطالي بعض الأسماء التاريخية في اللعبة ليكونوا من ضمن الأفضل مع ميسي، ووضع لاعبه الفرنسي ومهاجم الملكي كريم بنزيما ضمن القائمة.

وتحدث أنشيلوتي في حديثه مع الصحفيين وقال: "من الصعب قول ذلك، إنه لاعب كرة قدم عظيم ومسيرته رائعة ولكن الأفضل في التاريخ؟ لا أعرف، لأن كل عصر كان به لاعبون مهمون للغاية، لكن القول بإنه الأفضل في التاريخ لن يخرج من فمي".

وأضاف: "لقد استمتعت بكل اللاعبين والآن لديّ الفائز بالكرة الذهبية كل يوم هنا (بنزيما)، لقد رأيت مارادونا وكرويف كذلك وقد استمتعت بهم".

جدير بالذكر أن أنشيلوتي يستعد رفقة فريق ريال مدريد لمواجهته المقبلة ضد نادي بلد الوليد يوم الجمعة القادمة، ضمن الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإسباني.