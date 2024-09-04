"الجميع أفضل منه" .. هجوم عنيف على ميسي بسبب غيابه عن تصفيات كأس العالم!

اتهامات بحصوله على حماية أكثر من اللازم من الحكام

يعتقد لاعب وسط تشيلي السابق ميجيل أنخيل نيرا، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حصل على قدر كبير من الحماية من الحكام في كوبا أمريكا الأخيرة وكأس العالم 2022.

ميسي الذي قاد بلاده لتحقيق لقبي مونديال قطر 2022 وكوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، لن يشارك مع الأرجنتين أمام تشيلي في تصفيات المونديال القادم، وهو الأمر الذي جعل نيرا يشكك فيه للعديد من الأسباب.

وقال اللاعب التشيلي السابق في تصريحات لـ"بولافيب":"إذا لم يعد ميسي يلعب، فإن أسوأ شيء يمكن أن يحدث لنا هو ألا يكون أساسيًا، لأن الآن أي شخص آخر يلعب بدلًا منه سيكون أفضل".

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وأضاف:"لم يعد بمستواه السابق، رأينا ذلك في كوبا أمريكا وفي التصفيات، علاقته لم تعد قوية بالمنتخب الأرجنتيني، الحكام ساعدوه وحموه، تمنيت لو أنهم حموا دييجو مارادونا بهذه الطريقة".

ولم يشارك ميسي في أي مباراة تنافسية منذ تعرضه للإصابة في نهائي كوبا أمريكا 2024، وسط غموض حول مسيرته الدولية سواء بالاستمرار أو الاعتزال.

وأما بالنسبة لنادي إنتر ميامي الذي يلعب له صاحب الـ37 سنة، فيطمح الفريق في استعادته في أقرب وقت ممكن خلال شهر سبتمبر الجاري، لمساعدته على المنافسة ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين.